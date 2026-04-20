Αυστραλία: Αγωγή κατά της ηθοποιού Ρέμπελ Γουίλσον για αναρτήσεις στα social media

Η Αυστραλή ηθοποιός Ρεμπέλ Γουίλσον εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε δικαστήριο του Σίδνεϊ, κατά την έναρξη της δίκης για δυσφήμιση που άσκησε εναντίον της η Σαρλότ ΜακΊνες, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Deb», λόγω ισχυρισμών που σχετίζονται με μια σειρά αναρτήσεων της Γουίλσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ΜακΊνες ισχυρίζεται ότι η Γουίλσον υπαινίχθηκε ψευδώς σε αναρτήσεις της στο Instagram ότι η ίδια της είχε εμπιστευτεί ιδιωτικά ότι είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από έναν από τους παραγωγούς της ταινίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, η Γουίλσον δεν επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της με την ΜακΊνες και προέβη στις ισχυρισμούς αυτούς, παρόλο που γνώριζε ότι δεν είχε υποβληθεί καμία καταγγελία.

Η υπόθεση εναντίον της Ρέμπελ Γουίλσον

Οι αναρτήσεις στον λογαριασμό της Γουίλσον στο Instagram, ο οποίος έχει περισσότερους από 11 εκατομμύρια ακόλουθους, φέρεται να υπονοούσαν ότι η ΜακΊνες είχε πει ψέματα όταν αρνήθηκε ότι είχε συζητήσει για παρενόχληση ή ανάρμοστη συμπεριφορά από παραγωγούς της ταινίας «The Deb».

Ενώ η Γουίλσον έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς, η νομική της υπεράσπιση δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Η ΜακΊνες, η οποία ήταν επίσης παρούσα στο δικαστήριο για την ακροαματική διαδικασία, ζητά αποζημίωση για βαριά ζημία και δικαστική εντολή που θα εμποδίζει την Γουίλσον να επαναλάβει τους ισχυρισμούς της στο διαδίκτυο ή αλλού.

Η Γουίλσον ισχυρίστηκε επίσης στις αναρτήσεις του Ιουλίου 2024 ότι ο εκτελεστικός παραγωγός Βινς Χόλντεν, μαζί με τους παραγωγούς Αμάντα Γκοστ και Γκρέγκορ Κάμερον, προσπάθησαν να εμποδίσουν την πρεμιέρα της ταινίας ως αντίποινα για το γεγονός ότι είχε εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την υποτιθέμενη ανάρμοστη συμπεριφορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι παραγωγοί της ταινίας «The Deb» κατέθεσαν ξεχωριστή αγωγή εναντίον της Γουίλσον σε δικαστήριο των ΗΠΑ και σε δικαστήριο της αυστραλιανής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση δυσφήμισης αναμένεται να διαρκέσει εννέα ημέρες.

Με πληροφορίες από Reuters