Axios: Τα Στενά του Ορμούζ είναι μέσα στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, τι άλλο περιλαμβάνει

Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες.

Στη διάρκεια αυτής της παράτασης θα ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όπως μετέδωσε χθες (τοπική ώρα) ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή για να επιτρέψει στα πλοία να πλέουν ελεύθερα.

Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης, δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό του ουρανίου καθώς και τη μεταφορά του αποθέματός του σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο, σύμφωνα με το Axios.

Το Ιράν φέρεται να έδωσε στις ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών προφορικές δεσμεύσεις για το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει αναφορικά με την αναστολή του εμπλουτισμού και την παράδοση του εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό ουράνιο, δήλωσαν δύο πηγές στο Axios.

Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν επίσης, να διαπραγματευθούν την άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, σύμφωνα με το Axios.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Από την πλευρά του, το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, «ελπίζει» ότι θα φιλοξενήσει «πολύ σύντομα» νέα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο κρατών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

«Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειές του όσο πιο απροκατάληπτα είναι δυνατό κι ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων» των πλευρών, ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα- άκαρπος- γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στο Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου με παρόντες ιδίως τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου του κοινοβουλίου, του απόστρατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Τι θέλει το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ;

Νωρίτερα, ωστόσο, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μετά την αναγγελία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας μπορεί να ξανανοίξει πλήρως σύντομα.

Τα Στενά, καίριας σημασίας για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και αερίου, θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην «ιρανική εθνική κυριαρχία» και «διαχείριση» ακόμη κι αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπός του μέσω X.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε πως η διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου πως τα Στενά θα επιστρέψουν στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι έχει ολοκληρωθεί «κατά το μεγαλύτερο μέρος» της η διαπραγμάτευση για να κλειστεί συμφωνία-πλαίσιο για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, που συμπεριλαμβάνει το ότι θα «ανοίξουν» τα Στενά, προσθέτοντας ωστόσο ότι η συμφωνία μένει ακόμη να οριστικοποιηθεί από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλα κράτη.

Υπενθυμίζεται πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα Στενά του Ορμούζ αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου. Απειλές και επιθέσεις εναντίον πλοίων ουσιαστικά παρέλυσαν τη θαλάσσια αρτηρία, οδηγώντας σε θεαματική άνοδο τις τιμές της ενέργειας στις αγορές.

Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.