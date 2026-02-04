Axios: Σε ισχύ ξανά το σχέδιο για συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τι άλλαξε

Τα σχέδια για τη διεξαγωγή συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα επανήλθαν σε ισχύ, έπειτα από παρεμβάσεις ηγετών χωρών της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο Ομάν - όπως είχε ζητήσει το Ιράν - αντί για την Κωνσταντινούπολη, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είχαν αρχικά απορρίψει την αλλαγή.

Η ένταση που είχε δημιουργηθεί είχε προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ο Τραμπ θα στρεφόταν σε στρατιωτικές ενέργειες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον εννέα χώρες της περιοχής επικοινώνησαν με τον Λευκό Οίκο σε ανώτατο επίπεδο, ζητώντας επιτακτικά να μην ακυρωθεί η συνάντηση.

«Μας ζήτησαν να προχωρήσουμε στη συνάντηση και να ακούσουμε τι έχουν να πουν οι Ιρανοί. Τους είπαμε ότι θα γίνει η συνάντηση εφόσον επιμένουν, αλλά παραμένουμε πολύ επιφυλακτικοί», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Δεύτερος αξιωματούχος σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες «από σεβασμό» προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και «για να συνεχιστεί η διπλωματική οδός».

Αρχικά, ΗΠΑ και Ιράν είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών. Την Τρίτη, ωστόσο, η Τεχεράνη ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερές πλαίσιο, ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και όχι σε άλλα θέματα, όπως το πυραυλικό πρόγραμμα, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και κράτη της περιοχής.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρχικά εμφανίστηκαν ανοικτοί στο αίτημα, στη συνέχεια το απέρριψαν και τελικά άλλαξαν στάση, αφού το Axios μετέδωσε ότι η συνάντηση είχε ακυρωθεί.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα X ότι οι συνομιλίες «έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Μουσκάτ γύρω στις 10 το πρωί της Παρασκευής», προσθέτοντας πως «είμαι ευγνώμων προς τους αδελφούς μας στο Ομάν για τη διευθέτηση όλων των απαραίτητων λεπτομερειών».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Axios: «Τους είπαμε "ή αυτό ή τίποτα" και εκείνοι απάντησαν "εντάξει, τότε τίποτα"». «Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, διαφορετικά ο κόσμος θα στραφεί σε άλλες επιλογές», είχε προσθέσει, παραπέμποντας στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Άλλος αξιωματούχος είχε σημειώσει ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν αρχικά να δείξουν ευελιξία, καθώς «αν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να είναι ουσιαστική» και όχι επιστροφή «στις παλιές πρακτικές».

Στο μεταξύ, την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατους αξιωματούχους της ισραηλινής άμυνας, προκειμένου να συντονιστούν ενόψει των συνομιλιών με το Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Γουίτκοφ ενημερώθηκε για τα τελευταία στοιχεία των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι αξιόπιστη.

Την Πέμπτη, ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν στο Κατάρ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της χώρας για το Ιράν και στη συνέχεια να ταξιδέψουν στο Ομάν για τη συνάντηση με την ιρανική πλευρά. Παρά την επανεκκίνηση της διαδικασίας, Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, με βάση την πρόσφατη συμπεριφορά του Ιράν και την απουσία προόδου στις προηγούμενες επαφές, παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας.

«Δεν είμαστε αφελείς απέναντι στους Ιρανούς. Αν υπάρχει μια πραγματική συζήτηση να γίνει, θα την κάνουμε, αλλά δεν πρόκειται να χάσουμε τον χρόνο μας», κατέληξε ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από Axios