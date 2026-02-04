Axios: Προς ακύρωση οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Κωνσταντινούπολη

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν σήμερα ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή της τοποθεσίας και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Η αντιπαράθεση αυτή ενδέχεται να κλείσει τον διπλωματικό δρόμο και να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει στρατιωτικές ενέργειες.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλους παρατηρητών.

Ωστόσο, την Τρίτη το Ιράν ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε διμερές επίπεδο, ώστε - όπως ανέφερε - να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα και όχι σε άλλα θέματα, όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και κράτη της περιοχής. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα, αλλά την Τετάρτη αποφάσισαν να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε "ή αυτό ή τίποτα" και εκείνοι απάντησαν "εντάξει, τότε τίποτα"», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Όπως πρόσθεσε, εάν το Ιράν αποδεχθεί την αρχική μορφή των συνομιλιών, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, διαφορετικά ο κόσμος θα στραφεί σε άλλες επιλογές», είπε, αφήνοντας σαφή υπαινιγμό για τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ περί στρατιωτικής δράσης.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με τους ίδιους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με το Ιράν.

Με πληροφορίες από Axios