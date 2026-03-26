Axios: Το Πεντάγωνο εξετάζει «τελικό χτύπημα» στο Ιράν

Το Πεντάγωνο επεξεργάζεται στρατιωτικά σχέδια για ένα «τελικό χτύπημα» κατά του Ιράν, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν χρήση χερσαίων δυνάμεων αλλά και εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, μία πιθανή, στρατιωτική κλιμάκωση θεωρείται πιο πιθανή αν δεν υπάρξει πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες, και ειδικά αν παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια συντριπτική επίδειξη ισχύος θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση των ΗΠΑ ή να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να κηρύξει «νίκη» στη νεά σύγκρουση της Μέσης Ανατολής.

ΗΠΑ: Τα βασικά σενάρια που εξετάζουν για το Ιράν

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, είναι τα εξής:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ , βασικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν

, βασικού κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν Εισβολή στο νησί Λαράκ , στρατηγικό σημείο ελέγχου του Στενού του Ορμούζ

, στρατηγικό σημείο ελέγχου του Στενού του Ορμούζ Κατάληψη του νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται από τα ΗΑΕ

και δύο μικρότερων νησιών, που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται από τα ΗΑΕ Αποκλεισμός ή κατάσχεση πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός έχει -επίσης- επεξεργαστεί σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο Ιράν, με στόχο την κατάληψη αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, αντί για μια τόσο σύνθετη και επικίνδυνη επιχείρηση, εξετάζεται και το ενδεχόμενο μαζικών αεροπορικών επιδρομών για την καταστροφή των εγκαταστάσεων.

Αξίζει να τονιστεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση για κανένα από τα προαναφερθέντα σενάρια, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσδίδουν χαρακτήρα «υπόθεσης» στις χερσαίες επιχειρήσεις.

ΗΠΑ: Έτοιμος να κλιμακώσει ο Ντόναλντ Τραμπ

Παρόλα αυτά, πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει αν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποδώσουν άμεσα αποτελέσματα.

Σε πρώτο στάδιο, θα μπορούσε να προχωρήσει σε βομβαρδισμούς ενεργειακών υποδομών, όπως ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και εγκαταστάσεις ενέργειας, κάτι για το οποίο η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με μαζικά αντίποινα στον Κόλπο.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποίησε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «πιο σκληρά από ποτέ» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία: «Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό… οποιαδήποτε βία από εδώ και πέρα θα οφείλεται στην άρνηση του ιρανικού καθεστώτος να συμφωνήσει».

Με πληροφορίες από Axios