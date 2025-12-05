Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει την κυβέρνηση της Γάζας μέχρι τα Χριστούγεννα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει μέχρι τα Χριστούγεννα τη νέα διοικητική δομή της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να περάσει γρήγορα στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας ώστε να μην υπάρξει επιστροφή στη σύγκρουση.

Αν και η εκεχειρία, που ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου, δεν έχει καταρρεύσει πλήρως, ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει 366 Παλαιστίνιους και επιθέσεις της Χαμάς έχουν σκοτώσει αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες από την έναρξή της.

Ένα βασικό στοιχείο της πρώτης φάσης — η παράδοση από τη Χαμάς όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών — είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Η σορός ενός ομήρου δεν έχει ακόμη επιστραφεί και ισραηλινή αντιπροσωπεία συναντήθηκε την Πέμπτη με μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο για το θέμα.

Νέα συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Υπό αμερικανική πίεση, το Ισραήλ συμφώνησε να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα και να επιτρέψει σε Παλαιστίνιους να αναχωρήσουν από τη Γάζα προς την Αίγυπτο.

Ισραήλ, Αίγυπτος και ΗΠΑ συζητούν τώρα τις ρυθμίσεις ασφαλείας που θα επιτρέψουν την αντίστροφη κίνηση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στις ΗΠΑ πριν το τέλος του μήνα για να συζητήσουν τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι «περιμένει να είναι καλύτερος συνεργάτης» στο ζήτημα της Γάζας.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από τμήματα της Γάζας, την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) στην περιοχή και την ενεργοποίηση μιας νέας διοικητικής δομής, στην κορυφή της οποίας θα βρίσκεται η Επιτροπή Ειρήνης (Board of Peace) υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε πρόσφατα τόσο τη δύναμη ISF όσο και την Επιτροπή Ειρήνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της συγκρότησης της διεθνούς δύναμης και της νέας διοίκησης της Γάζας, την οποία ελπίζουν να παρουσιάσουν μέσα σε δύο με τρεις εβδομάδες.

«Όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι αρκετά προχωρημένα. Όλα κινούνται μπροστά και στόχος είναι η ανακοίνωση να γίνει πριν από τις γιορτές», είπε πηγή που μετέχει άμεσα στη διαδικασία.

Στην κορυφή της νέας διοικητικής δομής θα βρίσκεται η Επιτροπή Ειρήνης υπό τον Τραμπ, αποτελούμενο από περίπου δέκα ηγέτες από αραβικές και δυτικές χώρες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Κάτω από αυτό θα λειτουργεί ένα διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη από χώρες που συμμετέχουν στο Board of Peace.

Κάτω από το εκτελεστικό συμβούλιο θα λειτουργεί μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση. Θα αποτελείται από 12–15 Παλαιστίνιους με εμπειρία στη διοίκηση και στις επιχειρήσεις, χωρίς σύνδεση με τη Χαμάς, τη Φατάχ ή οποιαδήποτε άλλη παλαιστινιακή οργάνωση ή παράταξη.

Πηγή με άμεση γνώση της διαδικασίας αξιολόγησης ανέφερε ότι η αρχική λίστα περιλάμβανε 25 άτομα, εκ των οποίων περίπου τα μισά έχουν αποκλειστεί. Ορισμένοι από τους υποψήφιους ζουν σήμερα στη Γάζα, ενώ άλλοι έχουν ζήσει παλαιότερα και θα επέστρεφαν για να υπηρετήσουν στη νέα κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία δηλώνουν πρόθυμες να στείλουν στρατεύματα στην ISF.

Η δύναμη ISF θα αναπτυχθεί στα τμήματα της Γάζας που βρίσκονται σήμερα υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, αυτό θα επιτρέψει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από αυτές τις περιοχές.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι η ISF θα συνεργάζεται στενά με την τεχνοκρατική κυβέρνηση, καθώς και με το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Η αποχώρηση και ο αφοπλισμός της Χαμάς

Πηγές αναφέρουν ότι ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία διαπραγματεύονται με τη Χαμάς μια συμφωνία με βάση την οποία η οργάνωση θα αποχωρήσει από τη διακυβέρνηση της Γάζας και θα ξεκινήσει διαδικασία αφοπλισμού.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Χαμάς θα καταθέσει πρώτα τα βαρέα όπλα της και έπειτα θα αρχίσει τη σταδιακή απόσυρση των ελαφρών όπλων.

Η δυτική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι Αίγυπτος και Κατάρ είναι αισιόδοξες πως θα επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς, αλλά ο Νετανιάχου όχι. «Ο Μπίμπι είναι δύσπιστος, αλλά δεσμευμένος να δώσει μια ευκαιρία στο σχέδιο», είπε η πηγή.

Οι ΗΠΑ και οι μεσολαβητές επιδιώκουν να έχουν όλες τις πλευρές της συμφωνίας έτοιμες, με τη στήριξη όλων των χωρών της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να τεθούν προς αποδοχή στη Χαμάς.

«Η εξίσωση θα είναι: ο IDF εκτός Γάζας, αλλά και η Χαμάς εκτός εξουσίας», είπε η δυτική πηγή.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Χαμάς θα δεχθεί να αφοπλιστεί και να επιτρέψει στη νέα κυβέρνηση να αναλάβει και να διοικήσει τη Γάζα. Δεν μπορεί να βρίσκεται στην εξουσία, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέσω των όπλων της. Η στιγμή της αλήθειας θα έρθει μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios ότι ανακοινώσεις σχετικά με την Επιτροπή Ειρήνης και την περαιτέρω εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.

«Η κυβέρνηση Τραμπ και οι εταίροι μας εργάζονται εντατικά για την υλοποίηση του ιστορικού 20-σημείων σχεδίου του προέδρου Τραμπ, που θα προσφέρει ασφάλεια και ευημερία στους κατοίκους της Γάζας και σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Με πληροφορίες από Axios