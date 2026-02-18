Axios: Ο Τραμπ κλίνει προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται πιο κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν απ’ όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι Αμερικανοί, και αυτή θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα, περιγράφει σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios.

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως η επιχείρηση δεν θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτή στη Βενεζουέλα, καθώς σύμφωνα με πηγές, θα επρόκειτο για μια εκτεταμένη εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, με χαρακτηριστικά πλήρους πολέμου.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι πιθανότατα θα ήταν κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ, με σαφώς ευρύτερο στόχο -και υπαρξιακό χαρακτήρα για το ιρανικό καθεστώς- σε σύγκριση με τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, όταν το Τελ Αβίβ ηγήθηκε επιθέσεων και η Ουάσινγκτον παρενέβη για την καταστροφή υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πώς η επιχείρηση Τραμπ κατά Ιράν θα επηρεάσει τη Μέση Ανατολή

Ένας τέτοιος πόλεμος θα επηρέαζε δραματικά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και θα καθόριζε τα υπόλοιπα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ, συνεχίζει στο ίδιο δημοσίευμα το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Κι όμως, με το Κογκρέσο και την κοινή γνώμη στραμμένα αλλού, η δημόσια συζήτηση για μια πιθανώς καθοριστική αμερικανική επέμβαση στην περιοχή είναι ελάχιστη.

Πάντως, υπενθυμίζεται πως στις αρχές Ιανουαρίου, ο Τραμπ έφτασε κοντά στο να διατάξει πλήγματα κατά του Ιράν, μετά τη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς. Όταν το «παράθυρο ευκαιρίας» έκλεισε, η κυβέρνηση υιοθέτησε διπλή στρατηγική: συνομιλίες για τα πυρηνικά, παράλληλα με μαζική στρατιωτική ενίσχυση.

Η καθυστέρηση, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση τεράστιας ισχύος πυρός, ανέβασε τον πήχη για το πώς θα μοιάζει μια επιχείρηση αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και προς το παρόν, συμφωνία δεν διαφαίνεται.

Οι επαφές ΗΠΑ - Ιραν στη Γενεύη

Σύμβουλοι του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκφοκ, συναντήθηκαν στη Γενεύη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αράγκτσι για τρεις ώρες. Παρότι και οι δύο πλευρές μίλησαν για «πρόοδο», οι διαφορές παραμένουν μεγάλες και Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται απαισιόδοξοι.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά σε κάποια σημεία», αλλά ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος έχει θέσει «κόκκινες γραμμές» που η Τεχεράνη δεν αποδέχεται. Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο η διπλωματία να έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Η αμερικανική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί σύμφωνα με το Axios: δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Πάνω από 150 στρατιωτικές πτήσεις μετέφεραν οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο 50 επιπλέον μαχητικά -F-35, F-22 και F--κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη ρητορική κλιμάκωση, καθιστούν δύσκολη μια υποχώρηση χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση φέρεται να προετοιμάζεται για ενδεχόμενο πολέμου εντός ημερών, με σενάριο που περιλαμβάνει ακόμη και αλλαγή καθεστώτος. Από αμερικανικής πλευράς, ορισμένοι μιλούν για εβδομάδες, άλλοι για μικρότερο ορίζοντα.

Με πληροφορίες από Axios