Axios: Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις μεταξύ τους

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν».

Μάλιστα, αντιπρόσωποί τους προγραμματίζεται πλέον να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη, για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξη όσο αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε χθες Κυριακή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπεγράφη τη 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του ιστότοπου στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό, καθώς θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το διαρκές τέλος του πολέμου.

Συνάντηση Ιράν και ΗΠΑ αύριο

Οι δυο πηγές και ακόμη μια, είπαν- σύμφωνα με το δημοσίευμα- πως Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ.

Το CNN μετέδωσε παρόμοιες δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ.

Δυνάμει της καταρχήν συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πλοίων του εμπορικού ναυτικού από τα Στενά του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Επίσης, αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο AFP ότι συμφωνήθηκε με το Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα αναστείλουν, και οι δύο, τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος, χθες το βράδυ.

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στα Στενά του Ορμούζ και γύρω από αυτά, εξήγησε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώνεται πως το Σάββατο το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ξανάρχισε τις απειλές, διαμηνύοντας πως εξέταζε το ενδεχόμενο να διατάξει να ξαναρχίσει τον πόλεμο για να «τελειώσει τη δουλειά» και ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» αν έπαιρνε τέτοια απόφαση.