Axios: Η νέα πρόταση του Ιράν είναι ανεπαρκής και ενέχει τον κίνδυνο επανέναρξης του πολέμου

Το Ιράν υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι αλλαγές που περιλαμβάνει δεν είναι ουσιαστικές και δεν επαρκούν για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και ανώνυμη πηγή με γνώση που μίλησαν στο Axios.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ωστόσο εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς η Τεχεράνη απορρίπτει πολλές από τις αμερικανικές απαιτήσεις και αρνείται να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), προκειμένου να εξεταστούν στρατιωτικές επιλογές.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, τότε οι διαπραγματεύσεις «θα συνεχιστούν μέσω βομβών».

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios την Κυριακή - πριν οι ΗΠΑ λάβουν τη νεότερη ιρανική πρόταση - φέρεται να δήλωσε ότι «ο χρόνος τελειώνει» και πως αν η Τεχεράνη δεν δείξει ευελιξία, «θα δεχθεί πολύ πιο σκληρό πλήγμα».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η νέα αντιπρόταση του Ιράν, που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, περιλαμβάνει μόνο περιορισμένες βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή.

Η νέα πρόταση περιέχει εκτενέστερες διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, χωρίς όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή παράδοση των υπαρχόντων αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παρότι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να χαλαρώσουν ορισμένες πετρελαϊκές κυρώσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άρση κυρώσεων «δωρεάν», χωρίς αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά της Τεχεράνης.

«Δεν σημειώνουμε ουσιαστική πρόοδο. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο σήμερα. Η πίεση είναι πλέον στην ιρανική πλευρά να ανταποκριθεί με τον σωστό τρόπο», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, σοβαρή και λεπτομερή συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η συζήτηση θα γίνει μέσω βομβών, κάτι που θα ήταν τραγικό», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ΗΠΑ και Ιράν δεν βρίσκονται ακόμη σε άμεσες διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο μιας τελικής συμφωνίας, αλλά συμμετέχουν σε έμμεσες επαφές με στόχο να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι συνομιλίες.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης ότι το γεγονός πως το Ιράν κατέθεσε νέα αντιπρόταση - έστω και με περιορισμένες αλλαγές - δείχνει ότι η Τεχεράνη ανησυχεί για το ενδεχόμενο περαιτέρω αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι εκείνος που πιέζεται περισσότερο για μια συμφωνία είναι ο Τραμπ και ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από Axios