Axios: Ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε κρυφά με τον Ρεζά Παχλαβί

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε μυστικά το Σαββατοκύριακο με τον εξόριστο πρίγκιπα του ιρανικού θρόνου, Ρεζά Παχλαβί, για να συζητήσουν τις διαδηλώσεις που μαίνονται στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Axios.

Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην ιρανική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση Τραμπ από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, πριν από 15 ημέρες. Ο Παχλαβί επιχειρεί να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του «μεταβατικού» ηγέτη, σε περίπτωση που καταρρεύσει το καθεστώς του Ιράν.

Ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του Σάχη του Ιράν που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ηγείται μιας αντιπολιτευτικής ομάδας από την εξορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες εμφανίζεται συχνά σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, καλώντας την κυβέρνηση Τραμπ να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών.

Στο παρασκήνιο, η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης για να εξετάσει επιλογές αντίδρασης στις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να παρίσταται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. «Δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε φάση λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατιωτική δράση», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί πού θα καταλήξει τελικά ο Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγή με άμεση γνώση, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει πει σε κλειστές συναντήσεις τις τελευταίες ημέρες ότι, προς το παρόν, η κυβέρνηση εξετάζει μη στρατιωτικές παρεμβάσεις για να στηρίξει τους διαδηλωτές.

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και την Τρίτη σε πόλεις σε ολόκληρο το Ιράν, ενώ οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών έχουν αυξηθεί δραματικά, αν και διαφέρουν σημαντικά.

Ο Τραμπ κάλεσε την Τρίτη τον ιρανικό λαό να «συνεχίσει να διαδηλώνει» και να «καταλάβει» κυβερνητικούς θεσμούς, προσθέτοντας ότι «η βοήθεια έρχεται». Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι εννοούσε, απάντησε: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας», τονίζοντας παράλληλα ότι πιστεύει πως οι Αμερικανοί «πρέπει να φύγουν» από το Ιράν.

Όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ δεν θεωρούσε τον Παχλαβί σημαντικό πολιτικό παίκτη. Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή «Hugh Hewitt Show», ο Τραμπ αρνήθηκε να τον στηρίξει ανοιχτά. Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε όταν σε πολλές διαδηλώσεις οι συμμετέχοντες άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του Παχλαβί. «Υπάρχει μια άνοδος του Παχλαβί. Φωνάζουν το όνομά του σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις και αυτό φαίνεται να συμβαίνει αυθόρμητα», είπε.

Ο Ραζ Ζιμτ, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, σημείωσε ότι το όνομα του Παχλαβί εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα στις διαδηλώσεις, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν αυτό μεταφράζεται σε ευρεία λαϊκή στήριξη. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει καθολική εμπιστοσύνη στις «ηγετικές του ικανότητες», είναι πιθανό πολλοί Ιρανοί να ήταν διατεθειμένοι να τον αποδεχθούν έστω και «προσωρινά», θεωρώντας τον προτιμότερη λύση από τη σημερινή κατάσταση.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών, ακόμη και τον Νοέμβριο του 2025, περίπου το ένα τρίτο των Ιρανών δήλωνε ότι στηρίζει τον Παχλαβί, ενώ ένα άλλο ένα τρίτο τον αντιτίθεται έντονα, όπως αναφέρει ο Ολλανδός δημοσκόπος Αμάρ Μαλέκι. Πρόκειται για ποσοστό υψηλότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης.

