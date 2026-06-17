Axios: «Ακόμη και σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν»

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στις συνομιλίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισπευσθεί η τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο διπλωμάτη μίας από τις μεσολαβήτριες χώρες και δεύτερη πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πραγματοποίηση της τελετής σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, η επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος συνδέεται με την επιθυμία να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ πριν από την Παρασκευή, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

NEW: The U.S. and Iran are discussing holding the signing of the MOU, currently scheduled for Friday, as early as Wednesday. https://t.co/YQqHusEBfK — Axios (@axios) June 17, 2026

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Ο ρόλος των πολιτικών πιέσεων στον Λευκό Οίκο

Ένας ακόμη παράγοντας, που ενδέχεται να επηρεάζει τις εξελίξεις είναι οι πολιτικές πιέσεις που δέχεται ο Λευκός Οίκος για τη δημοσιοποίηση του κειμένου του μνημονίου κατανόησης.

Ωστόσο, άλλη πηγή που συμμετέχει στις συζητήσεις υποστήριξε ότι ήταν η Τεχεράνη εκείνη, που ζήτησε να μην δοθεί το κείμενο στη δημοσιότητα πριν από την επίσημη υπογραφή, διαψεύδοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση ενεργεί υπό πολιτική πίεση.

Παρά το ενδεχόμενο αλλαγής της ημερομηνίας υπογραφής, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή στην Ελβετία.

Της αμερικανικής αποστολής θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώ επικεφαλής της ιρανικής πλευράς θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλιμπάφ. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας.

Axios Report: Discussions are underway between the U.S., Iran, and mediators to move the signing of their memorandum of understanding from Friday to as early as Wednesday(TODAY) , according to a diplomat from a mediating country and a second source familiar with the talks. — Open Source Intel (@Osint613) June 17, 2026

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ηλεκτρονική υπογραφή του μνημονίου έχει ήδη ολοκληρωθεί και αυτό που συζητείται τώρα είναι μια δεύτερη, επίσημη υπογραφή παρουσία των αντιπροσωπειών. Παραμένει ωστόσο ασαφές γιατί κρίθηκε απαραίτητη μια δεύτερη διαδικασία επικύρωσης.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει από την Κυριακή ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Αραγτσί παρουσίασε στον Λαβρόφ τους βασικούς άξονες της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την εφαρμογή της βαρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης διμερή ζητήματα και χαιρέτισαν τη συμφωνία, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της στήριξής της από τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι επόμενες φάσεις των συνομιλιών αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στις οικονομικές κυρώσεις και στους μηχανισμούς εφαρμογής των αμοιβαίων δεσμεύσεων, με το τρέχον μνημόνιο να θεωρείται ένα γενικό πλαίσιο που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια ευρύτερη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από Axios

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