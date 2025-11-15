Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο συνεχίζοντας να επιβάλλει περιορισμούς στη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, όπου ο πληθυσμός παραμένει σε οριακό σημείο έλλειψης τροφίμων και βασικών ειδών ενόψει του χειμώνα, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Σε συνέντευξη που παραχώρησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις Βρυξέλλες, η Ναταλί Μπούκλι, αναπληρώτρια γενική επίτροπος της UNRWA, υπογράμμισε ότι «ολόκληρη η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΠΑ, πρέπει να αυξήσει την πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να επιτρέψει την ανεμπόδιστη είσοδο βοήθειας στη Γάζα».

Σύμφωνα με τη Μπούκλι, η UNRWA έχει στη διάθεσή της επαρκείς ποσότητες τροφίμων, σκηνών και άλλων κρίσιμων προμηθειών για να γεμίσει έως και 6.000 φορτηγά. «Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και ο λιμός εξακολουθεί να πλήττει τον πληθυσμό, είναι κρίσιμο όλη αυτή η βοήθεια να εισέλθει στη Γάζα χωρίς καθυστέρηση», είπε. «Τα αποθέματά μας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού για περίπου τρεις μήνες, αλλά παραμένουν εκτός Γάζας, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο, επειδή οι περιορισμοί συνεχίζονται. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ».

UNRWA: Το 50% των φορτηγών φτάνουν στη Γάζα

Η ίδια εκτιμά ότι μόνο τα μισά από τα 500–600 φορτηγά που απαιτούνται καθημερινά καταφέρνουν να εισέλθουν στη Γάζα, ποσότητα που υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών. Η Μπούκλι τόνισε ότι, ως δύναμη κατοχής, το Ισραήλ «δεν συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», επικαλούμενη τη 4η Συνθήκη της Γενεύης, αλλά και πρόσφατη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ICJ), το οποίο έκρινε ότι το Ισραήλ οφείλει να εξασφαλίζει στους κατοίκους των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών «τα απαραίτητα για την καθημερινή τους επιβίωση».

Η ίδια γνωμοδότηση του ICJ, που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου, κατέληξε επίσης ότι το Ισραήλ έχει υποχρέωση να συνεργάζεται με την UNRWA. Το δικαστήριο δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό της ισραηλινής κυβέρνησης ότι η υπηρεσία στερείται ουδετερότητας ή ότι σημαντικό μέρος του προσωπικού της ανήκει στη Χαμάς, κατηγορίες που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διατυπώσει επανειλημμένα.

Το Ισραήλ διέκοψε κάθε επίσημη επαφή με την UNRWA μετά τις κατηγορίες ότι η υπηρεσία είχε «διεισδυθεί» από τη Χαμάς και ότι οι εγκαταστάσεις της χρησιμοποιούνταν «συστηματικά» από ενόπλους. Η γνωμοδότηση του ICJ αναφέρεται σε εννέα υπαλλήλους της UNRWA που απολύθηκαν για πιθανή εμπλοκή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, αλλά σημειώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους πολύ ευρύτερους ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Η Μπούκλι είπε ότι δεν έχει λάβει «καμία ένδειξη» πως το Ισραήλ σκοπεύει να αλλάξει την πολιτική «μηδενικής επαφής» με την υπηρεσία.

Ο ρόλος της UNRWA

Η UNRWA ιδρύθηκε το 1948 για να στηρίξει τους περίπου 700.000 Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν στον πόλεμο γύρω από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Επρόκειτο για έναν προσωρινό μηχανισμό. Σχεδόν οκτώ δεκαετίες αργότερα, η υπηρεσία εξακολουθεί να παρέχει υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και βασικές υπηρεσίες σε 5,9 εκατομμύρια πρόσφυγες σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Ιορδανία, Λίβανο και Συρία.

«Δεν είναι η στιγμή να καταρρεύσει η UNRWA», τόνισε η Μπούκλι. «Είμαστε αναντικατάστατοι – κανείς άλλος δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό».

Στις Βρυξέλλες, η ίδια αναμενόταν να συζητήσει με αξιωματούχους της ΕΕ το χρηματοδοτικό έλλειμμα των 200 εκατ. δολαρίων που αντιμετωπίζει η UNRWA έως τον Μάρτιο, μεταξύ άλλων θεμάτων.

«Ήμασταν ένας προσωρινός οργανισμός. Ο μόνος λόγος που υπάρχουμε ακόμη είναι η συλλογική αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να καταλήξει σε πολιτική λύση για τη σύγκρουση», είπε.

Πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά μετά τη συμφωνία του Όσλο το 1993 υπάρχει «κάποια ακτίδα φωτός» για μια ενδεχόμενη πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης που διαρκεί δεκαετίες. Αν και τόνισε ότι δεν είναι δουλειά του ΟΗΕ να καθορίσει τους όρους μιας λύσης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο να χαθεί αυτή η σπάνια ευκαιρία.

«Χωρίς πολιτική λύση, ούτε οι Ισραηλινοί ούτε οι Παλαιστίνιοι θα ζήσουν ποτέ σε ειρήνη», είπε.

Επέμεινε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να ασκήσουν μια «διαφορετικού τύπου ηθική πίεση» στο Ισραήλ: «Να του υπενθυμίσουν ότι χρειάζεσαι διαδικασία συμφιλίωσης. Η καθαρή στρατιωτική ισχύς δεν θα σου φέρει ειρήνη».

Με πληροφορίες από Guardian