Το avatar της Mαντόνα γεννά ένα δέντρο- Η νέα NFT συλλογή της

Η Μαντόνα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει μία συλλογή από NFT για φιλανθρωπικό σκοπό που μεταξύ άλλων θα περιέχει ένα βίντεο με το avatar της να γεννά ένα δέντρο.

Η συλλογή «Mother Of Creation» περιγράφεται ως μία εργασία αγάπης που έγινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, με τον Beeple (Mike Winkelmann). Αυτός είχε πουλήσει ένα NFT πέρυσι έναντι 69 εκατ. δολαρίων.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τρεις φιλανθρωπικούς σκοπούς: το Voices of Children Foundation, που βοηθά γυναίκες και παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο της Ουκρανίας, το City of Joy Foundation, για τα θύματα βίας στην Δημοκρατία του Κονγκό και το Black Mama’s Bail Out, που παρέχει εγγύηση για έγκλειστους φροντιστές.

Τα βίντεο της Μαντόνα αντιπροσωπεύει μία διαφορετική μορφή γέννας στον σύγχρονο κόσμο. Το Mother Of Nature είναι το πρώτο μέρος της σειράς, και θα ακολουθήσουν τα Mother Of Evolution, με στίχους του «Justify My Love» και πρωτότυπη μουσική από τον Igor Bardykin και το Mother Of Technology.

«Όταν ο Μάικ αι εγώ αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για το project πριν από έναν χρόνο ήμουν κατενθουσιασμένη που θα είχα την ευκαιρία να μοιραστώ το όραμά μου με τον κόσμο ως η μητέρα και η καλλιτέχνης με την μοναδική δημιουργική οπτική του» ανέφερε η Μαντόνα.

«Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι να χτίζουμε μαζί μία πνευματική ιδέα και μία συναισθηματική ιστορία, να δίνουμε ζωή στην τέχνη. Ήθελα να εξερευνήσω την ιδέα της δημιουργίας, όχι μόνο με τη μορφή που ένα παιδί έρχεται στον κόσμο από την μήτρα μιας γυναίκας, αλλά με τον τρόπο που ένας καλλιτέχνης δίνει ζωή σε μία δημιουργία.»

Τα τρία έργα τέχνης θα δημοπρατηθούν αύριο 11 Μαΐου μέσω του SuperRare. Η Moonpay, μία πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων θα συμβάλει επίσης στο project, δωρίζοντας 100.000 δολάρια σε κάθε έναν από τους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Με πληροφορίες του NME