Austin Wolf: Ο δημοφιλής πορνοστάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για εγκλήματα σε βάρος ανήλικων

Ο δημοφιλής γκέι πορνοστάρ Austin Wolf, οδηγείται στη φυλακή για εγκλήματα σε βάρος ανήλικων, σύμφωνα με το δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο 44χρονος πορνοστάρ τη Δευτέρα, καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για προσέλκυση ανηλίκου με σκοπό την τέλεση παράνομης σεξουαλικής πράξης και για συνεχιζόμενη απαγορευμένη σεξουαλική συμπεριφορά.

Η ποινή επιβλήθηκε αφού ο Austin Wolf δήλωσε ένοχος. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο 44χρονος στόχευε κυρίως παιδιά ηλικίας 7 ετών, κανόνιζε συναντήσεις μαζί τους και ζητούσε υλικό με σαφή σεξουαλικό περιεχόμενο από εφήβους.

Μάλιστα, κατείχε περισσότερα από 1.200 αρχεία παιδικής πορνογραφίας, συμπεριλαμβανομένων βίντεο με κακοποίηση βρεφών και νηπίων. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε διανέμει επίσης παράνομο περιεχόμενο σε τουλάχιστον 15 άλλα άτομα.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζέι Κλέιτον καταδίκασε τις πράξεις του σε μια δήλωση, χαρακτηρίζοντας τα εγκλήματα «φρικτά», δηλώνοντας παράλληλα ότι «δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη εκτός από τη φυλακή».

Η σύλληψη του ακολούθησε μια μυστική επιχείρηση, κατά την οποία ο ίδιος κανόνισε να συναντήσει τον πατέρα ενός 7χρονου παιδιού για σεξ. Οι αρχές παρενέβησαν πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση και κατάσχεσαν τον τεράστιο όγκο υλικού παιδικής κακοποίησης που βρήκαν στο σπίτι του.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, ο Austin Wolf θα εκτίσει 10 χρόνια επιτήρησης και θα πληρώσει πρόστιμο 40.000 δολαρίων.

Με πληροφορίες από TMZ