The Atlantic: Ο Νετανιάχου ανακαλύπτει με τον δύσκολο τρόπο ότι ο Τραμπ βάζει πάντα πρώτο τον εαυτό του

Το 2019, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου γέμισε το Ισραήλ με γιγαντοαφίσες που τον έδειχναν να ανταλλάσσει χειραψία με έναν χαμογελαστό Ντόναλντ Τραμπ.

Το σύνθημα «Άλλο Επίπεδο» παρουσίαζε τη στενή σχέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον -τότε- πρόεδρο των ΗΠΑ ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την επανεκλογή του. Ο ίδιος ήθελε να καταστήσει, κατά το The Atlantic, σαφές το επιχείρημα πως κανείς άλλος δεν μπορούσε να διαχειριστεί τόσο αποτελεσματικά τον απρόβλεπτο ένοικο του Λευκού Οίκου.

Επτά χρόνια αργότερα, αυτό που κάποτε παρουσιαζόταν ως πολιτικό πλεονέκτημα μοιάζει να έχει μετατραπεί σε βάρος. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του The Atlantic, Γιαΐρ Ρόζενμπεργκ, η σχέση του Νετανιάχου με τον Τραμπ δεν αποτελεί πλέον απόδειξη επιρροής, αλλά ένδειξη των περιορισμών της.

Το χρονικό της ρήξης Τραμπ με Νετανιάχου

Μόνο τον Ιούνιο, ο Τραμπ φέρεται να χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εντελώς τρελό» και να αμφισβήτησε δημόσια την κρίση του. Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινά και αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος πίεσε το Ισραήλ να ακυρώσει επικείμενα αντίποινα κατά του Ιράν και να περιορίσει τις στρατιωτικές του απαντήσεις στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Κατά τον Ρόζενμπεργκ, η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Οι επόμενες εκλογές στο Ισραήλ αναμένονται το φθινόπωρο και ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο δίλημμα.

Για χρόνια, η πολιτική του εικόνα στηριζόταν σε δύο βασικές υποσχέσεις προς τους ψηφοφόρους: ότι μόνο ο ίδιος μπορούσε να αντισταθεί στις διεθνείς πιέσεις σε ζητήματα ασφάλειας και ότι μόνο ο ίδιος μπορούσε να διατηρεί προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Σήμερα, υποστηρίζει το άρθρο, ο Αμερικανός πρόεδρος τον αναγκάζει να επιλέξει ανάμεσα στα δύο.

Αν αψηφήσει τις επιθυμίες της Ουάσιγκτον για το Ιράν και τον Λίβανο, κινδυνεύει να διαρρήξει τη σχέση του με τον σημαντικότερο σύμμαχο του Ισραήλ. Αν πάλι συμμορφωθεί, ενδέχεται να εμφανιστεί αδύναμος απέναντι σε ένα εκλογικό σώμα, που δίνει μεγάλη σημασία στα ζητήματα ασφάλειας.

Το πρόβλημα για τον Νετανιάχου δεν περιορίζεται στις αμερικανικές πιέσεις. Σύμφωνα με το άρθρο, η δημοτικότητά του βρίσκεται εδώ και καιρό σε καθοδική πορεία. Δημοσκοπήσεις που διεξάγονταν ακόμη και πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 έδειχναν ότι μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινωνίας επιθυμούσε την αποχώρησή του από την εξουσία.

Απογοητευμένοι οι Ισραηλινοί με την πολιτική Νετανιάχου

Παράλληλα, οι παρατεταμένες συγκρούσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ φαίνεται να έχουν απογοητεύσει πολλούς Ισραηλινούς. Στην αρχή της στρατιωτικής εκστρατείας, η πλειονότητα πίστευε ότι θα μπορούσε να εξουδετερωθεί το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή ακόμη και να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, λιγότεροι από ένας στους τρεις Ισραηλινούς θεωρούν πλέον πιθανό μια συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν να οδηγήσει σε ουσιαστική αποδυνάμωση της Τεχεράνης, ενώ μόλις το 29% πιστεύει ότι ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώνεται σήμερα ο πόλεμος εξυπηρετεί τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ.

Το άρθρο αναφέρει ακόμη ότι ο Νετανιάχου φέρεται να ήλπιζε σε μια επίσκεψη του Τραμπ στο Ισραήλ πριν από τις εκλογές, η οποία θα λειτουργούσε ως ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς τους ψηφοφόρους. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ένα τέτοιο σενάριο μοιάζει πλέον εξαιρετικά απίθανο.

Ο Ρόζενμπεργκ υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου θα έπρεπε να είχε προβλέψει αυτή την εξέλιξη. Όπως έχει δείξει επανειλημμένα ο Τραμπ, γράφει, ο βασικός γνώμονας των αποφάσεών του είναι το προσωπικό και πολιτικό του συμφέρον.

Οι στόχοι των δύο ηγετών συνέπιπταν συχνά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Τραμπ διατηρούσε παραδοσιακά φιλοϊσραηλινές θέσεις, ενώ η στήριξη προς το Ισραήλ απευθυνόταν και στη σημαντική βάση των ευαγγελικών χριστιανών ψηφοφόρων του στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι προτεραιότητες των δύο ανδρών άρχισαν να αποκλίνουν όσο ο πόλεμος παρατεινόταν χωρίς ξεκάθαρα αποτελέσματα. Ο Νετανιάχου χρειαζόταν στρατιωτικές επιτυχίες που θα μπορούσε να παρουσιάσει στους ψηφοφόρους. Ο Τραμπ, αντίθετα, επιθυμούσε σταθερότητα και αποκλιμάκωση ενόψει των πολιτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έτσι, σύμφωνα με την ανάλυση, όταν η στρατιωτική εκστρατεία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να προωθήσει την αποκλιμάκωση. Αρχικά στήριξε την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, στη συνέχεια περιόρισε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιλογές απέναντι στο Ιράν και τον Λίβανο και τελικά προχώρησε σε μια προσωρινή συμφωνία με την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από The Atlantic

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