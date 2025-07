Αθώος ο «Diddy» για σωματεμπορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - Σε ποιες κατηγορίες κρίθηκε ένοχος

Το σώμα των ενόρκων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν έκρινε ένοχο τον Sean «Diddy» Combs για δύο από τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε, σε μία δίκη που παρακολουθήθηκε στενά από το αμερικανικό και διεθνές κοινό.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας αθωώθηκε για τις σοβαρότερες κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκε ένοχος για «μεταφορά για σκοπούς πορνείας» σε δύο περιπτώσεις.

Η ετυμηγορία αναλυτικά:

Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης (racketeering conspiracy): Αθώος

Σωματεμπορία της Cassie Ventura: Αθώος

Μεταφορά για πορνεία της Ventura και άλλων: Ένοχος

Σωματεμπορία γυναίκας γνωστής ως «Jane»: Αθώος

Μεταφορά της «Jane» και άλλων ανθρώπων για πορνεία: Ένοχος

Το σώμα των ενόρκων ανακοίνωσε ομόφωνα την απόφασή του το απόγευμα της Τρίτης, ολοκληρώνοντας δύο ημέρες διαβουλεύσεων μετά από μια δίκη διάρκειας σχεδόν δύο μηνών.

Η δυσκολία της κατηγορίας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Η κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης θεωρούνταν εξ αρχής η πιο περίπλοκη, καθώς απαιτούσε από την εισαγγελία να αποδείξει την ύπαρξη «εγκληματικής επιχείρησης» με συντονισμένο σχεδιασμό και συνεργούς. Χρησιμοποιείται συχνά σε δίκες οργανωμένου εγκλήματος, και έχει εφαρμοστεί και σε υποθέσεις σωματεμπορίας όπως αυτή του τραγουδιστή R. Kelly. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν ότι ο Combs είχε συγκροτήσει τέτοια δομή.

Η ατμόσφαιρα στο δικαστήριο

Ο Combs εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τη μητέρα του και τα έξι ενήλικα παιδιά του. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της απόφασης παρέμεινε σιωπηλός με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ οι δικηγόροι του τον παρηγορούσαν. Η δίκη είχε μαγνητίσει το ενδιαφέρον του κοινού, με δεκάδες δημοσιογράφους και υποστηρικτές να συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το δικαστήριο.

Ο Sean Combs, γνωστός και ως Puff Daddy, P. Diddy, Diddy ή απλώς Love, είναι από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας hip hop σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα του στη δεκαετία του ’90 ως παραγωγός και ιδρυτής της δισκογραφικής Bad Boy Records, συμβάλλοντας στην επιτυχία καλλιτεχνών όπως ο Notorious B.I.G. και η Mary J. Blige. Παράλληλα, δημιούργησε τη δική του σειρά ρούχων (Sean John), πρωταγωνίστησε σε reality shows, και κυκλοφόρησε πέντε προσωπικά άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το The Love Album: Off the Grid (2023).

Το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο «Global Icon» στα MTV Awards και έλαβε υποψηφιότητα για Grammy ως solo καλλιτέχνης. Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες επισκιάστηκαν από τις βαριές καταγγελίες που οδήγησαν σε μια δίκη που έφερε στο φως σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα και κακοποιητικές συμπεριφορές.

Με πληροφορίες από BBC