Αθώες κρίθηκαν οι ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά σε έργο του Μονέ στη Σουηδία

Σουηδικό δικαστήριο αθώωσε ακτιβίστριες που είχαν ρίξει μπογιά σε προστατευμένο έργο του Κλωντ Μονέ, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση πρόκλησης ζημιάς στον πίνακα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Ιουνίου 2023 στο Nationalmuseum της Στοκχόλμης, όπου εκείνη την περίοδο εκτίθετο το έργο «Ο κήπος του καλλιτέχνη στο Ζιβερνί» (1900), δανεισμένο από το Μουσείο Ορσέ, στο πλαίσιο έκθεσης αφιερωμένης στη φύση και τους κήπους. Δύο νεαρές γυναίκες βούτηξαν τα χέρια τους σε κόκκινη μπογιά και την άπλωσαν στη γυάλινη προθήκη που προστάτευε τον πίνακα.

Την ευθύνη για τη δράση είχε αναλάβει η περιβαλλοντική ομάδα Återställ Våtmarker, η οποία είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο υλικό, οι ακτιβίστριες φώναζαν συνθήματα για την «επείγουσα κατάσταση του κλίματος» και για την απειλή κατά της δημόσιας υγείας.

Το έργο δεν υπέστη φθορά, όπως είχε διαβεβαιώσει ήδη από τότε η διεύθυνση του μουσείου. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο γυναίκες και ακόμη τέσσερις ακτιβίστριες είχαν παραπεμφθεί με κατηγορίες για βανδαλισμό.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου της Στοκχόλμης, οι κατηγορούμενες απέδειξαν ότι δεν επιδίωκαν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά. Όπως κατέθεσαν, επέλεξαν σκόπιμα έργο που προστατευόταν από γυάλινη προθήκη και χρησιμοποίησαν μπογιά που αφαιρείται εύκολα. Το δικαστήριο σημείωσε ότι μόνο ελάχιστη ποσότητα έφτασε στο πλαίσιο του πίνακα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, όλες οι κατηγορούμενες απαλλάχθηκαν και δεν τους επιβλήθηκε καμία χρηματική αποζημίωση.