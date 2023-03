Αστρονόμος τιμήθηκε με τη δική της Barbie για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μια αστρονόμος, γνωστή και από την παρουσίαση της εκπομπής The Sky at Night του BBC One και του CBeebies Stargazing, αποκτά τη δική της κούκλα Barbie με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σύμφωνα με το BBC η δρ Μάγκι Άντεριν-Πόκοκ ανακηρύχθηκε πρότυπο μοντέλο της Barbie για το έργο της στην προώθηση της σταδιοδρομίας κοριτσιών σε επιστημονικούς κλάδους.

Η βράβευση έρχεται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και της Βρετανικής Εβδομάδας Επιστήμης από 10-19 Μαρτίου. «Ελπίζω ότι η κούκλα μου να θυμίζει στα κορίτσια ότι όταν στοχεύεις στα αστέρια, όλα είναι δυνατά», δήλωσε η ίδια.

Η αστρονόμος ανακηρύχθηκε ως η νέα επικεφαλής του Πανεπιστημίου του Λέστερ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η δρ Άντεριν-Πόκοκ δήλωσε ότι «ερωτεύτηκε την ιδέα των διαστημικών ταξιδιών» όταν ήταν μικρό κορίτσι και έκτοτε πέρασε την καριέρα της «προσπαθώντας να δείξει στα κορίτσια πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η επιστήμη του διαστήματος».

«Θέλω να εμπνεύσω την επόμενη γενιά επιστημόνων, και ιδίως τα κορίτσια, και να τους δώσω να καταλάβουν ότι η STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) είναι κατάλληλες γι' αυτές», δήλωσε.

«Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά για να αφήνονται στα αγόρια, επειδή μέσω της επιστήμης, μπορείτε κυριολεκτικά να αλλάξετε τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η κούκλα της είναι ντυμένη με ένα φόρεμα με πολλά αστέρια, που θυμίζει τον νυχτερινό ουρανό και συνοδεύεται από ένα αξεσουάρ με τηλεσκόπιο για την παρατήρηση των άστρων.

«Όταν ήμουν μικρή, η Barbie δεν μου έμοιαζε, οπότε το να δημιουργηθεί μία που να μοιάζει με εμένα είναι συγκλονιστικό. Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνω αυτή την κούκλα που τιμάει τα επιτεύγματά μου», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου ενάμισι χρόνο Ιταλίδα αστροναύτης έγινε Barbie και η κούκλα μπήκε σε πτήση μηδενικής βαρύτητας.