Asteroid City: Το τρέιλερ για τη νέα ταινία του Wes Anderson μόλις κυκλοφόρησε

Η Focus Features κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την επερχόμενη κωμωδία «Asteroid City» του Wes Anderson.

Το «Asteroid City» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 σε μια φανταστική αμερικανική πόλη της ερήμου. Σε ένα συνέδριο Junior Stargazer/Space Cadet, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ενώσει μαθητές και γονείς σε επιστημονικό διαγωνισμό, επικρατεί χάος καθώς λαμβάνουν χώρα γεγονότα κοσμοϊστορικά γεγονότα.

Το βασικό καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Tom Hanks, Margot Robbie, Hong Chau και Scarlett Johansson. Στην ταινία εμφανίζονται επίσης οι Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum και Rita Wilson.

Το «Asteroid City» είναι το πιο πρόσφατο στη μακρά λίστα επιτυχιών του Wes Anderson που περιλαμβάνει τα «Fantastic Mr. Fox», «Isle of Dogs», «The Grand Budapest Hotel», «Moonrise Kingdom», «The French Dispatch» και «The Royal Tennenbaums». Η ταινία «The Wonderful Story of Henry Sugar» με την υποστήριξη του Netflix , βασισμένη στο βιβλίο του Roald Dahl, αναμένεται επίσης να κάνει πρεμιέρα το 2023.

Το «Asteroid City» γράφτηκε από τον Anderson και τον Roman Coppola, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε ταινίες όπως «The French Dispatch», «Isle of Dogs», «The Darjeeling Limited» και «Moonrise Kingdom». Ο Wes Anderson έκανε την παραγωγή της ταινίας με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Jeremy Dawson και Steven Rales της Indian Paintbrush. Οι John Peet και Octavia Peissel είναι συμπαραγωγοί της ταινίας με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Christoph Fisser και Henning Molfenter.

Η ταινία «Asteroid City» θα προβληθεί σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις 16 Ιουνίου, ενώ στις 23 Ιουνίου θα έχει ευρύτερη προβολή και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

Δείτε το τρέιλερ: