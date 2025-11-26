«Άσχημη, μέσα και έξω»: Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο, δύο εβδομάδες μετά το «Quiet, piggy»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προσωπική επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς την «άσχημη, μέσα και έξω», σε ανάρτηση στο Truth Social την Τετάρτη.

Η επίθεση έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό στο Air Force One, όταν είχε αποκαλέσει ρεπόρτερ του Bloomberg «piggy (γουρουνάκι)».

Αφορμή για το νέο ξέσπασμα ήταν άρθρο των New York Times που υποστήριζε ότι ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος δείχνει σημάδια κόπωσης. Ο Τραμπ απέρριψε τα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι «ποτέ δεν δούλεψε τόσο σκληρά», και στράφηκε προσωπικά εναντίον της δημοσιογράφου Κέιτι Ρότζερς, μίας εκ των συντακτών του ρεπορτάζ. «Η Katie Rogers, που γράφει μόνο κακά πράγματα για εμένα, είναι τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ και άσχημη, μέσα και έξω», έγραψε.

Οι συζητήσεις για την υγεία του Τραμπ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ιδίως μετά την παραδοχή του ότι έκανε μαγνητική τομογραφία τον προηγούμενο μήνα. Ο ίδιος είπε ότι επρόκειτο για μέρος του ετήσιου ελέγχου, χωρίς να διευκρινίσει τι εξετάστηκε.

Στο άρθρο τους, οι New York Times ανέφεραν ότι ο πρόεδρος δείχνει «σημάδια κόπωσης» και «αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης στην εξουσία». Περιέγραφαν μάλιστα περιστατικό της 6ης Νοεμβρίου, κατά το οποίο φαινόταν νυσταγμένος σε σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο, με τα βλέφαρά του «να πέφτουν σχεδόν τελείως».

Ο εκπρόσωπος των New York Times, Τσάρλι Στάντλαντερ, υπερασπίστηκε τη δημοσιογραφική ομάδα, σημειώνοντας ότι «τα ρεπορτάζ των Times βασίζονται σε άμεση δημοσιογραφική τεκμηρίωση». Τόνισε επίσης ότι οι προσωπικές επιθέσεις «ούτε αλλάζουν τα γεγονότα ούτε θα μας αποτρέψουν από το να καλύπτουμε την κυβέρνηση όπως οφείλουμε», προσθέτοντας ότι η Ρότζερς αποτελεί «παράδειγμα ανεξάρτητης και ελεύθερης δημοσιογραφίας».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως στοχοποιήσει γυναίκες δημοσιογράφους. Πριν από δύο εβδομάδες, στο Air Force One, αποκάλεσε τη ρεπόρτερ του Bloomberg, Catherine Lucey, «piggy» και την είπε να κάνει «ησυχία» όταν τον ρώτησε για τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν». Λίγες ημέρες αργότερα, απαντώντας στη Mary Bruce του ABC για την υπόθεση Κασόγκι και τον Έπσταϊν, της είπε: «Είσαι απαίσια ρεπόρτερ. Είναι ο τρόπος που κάνεις τις ερωτήσεις. Είσαι απαίσιος άνθρωπος και απαίσια δημοσιογράφος».

Στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει γυναίκες δημοσιογράφους «nasty» και έχει κάνει ακόμη και υποτιμητικές αναφορές στη γυναικεία εμμηνόρροια για να απορρίψει ερώτηση της Μέγκιν Κέλι.

Με πληροφορίες από Guardian