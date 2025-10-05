«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες στη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική εκμετάλλευση - Τους υποσχέθηκαν φαγητό και χρήματα

Γυναίκες στη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική εκμετάλλευση, λέγοντας ότι τους υποσχέθηκαν φαγητό, χρήματα ή εργασία.

«Αφού πέρασαν εβδομάδες προσπαθώντας να θρέψει τα έξι παιδιά της στη Γάζα, η 38χρονη γυναίκα νόμιζε ότι είχε βρει μια σανίδα σωτηρίας. Σε ένα καταφύγιο, μια φίλη της είπε για έναν άνδρα που θα μπορούσε να βοηθήσει με φαγητό, βοήθεια, ίσως ακόμη και με δουλειά. Η γυναίκα- χωρισμένη από τον σύζυγό της και αναγκασμένη να κλείσει την επιχείρηση που κάποτε κρατούσε την οικογένεια στη ζωή- τον πλησίασε» περιγράφει αρχικά δημοσίευμα του Associated Press.

Ήταν περίπου ένας μήνας από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, είπε, και της υποσχέθηκε δουλειά, ένα εξάμηνο συμβόλαιο με μια υπηρεσία βοήθειας. Την ημέρα που πίστεψε ότι θα υπέγραφε τα χαρτιά, την οδήγησε όχι σε ένα γραφείο αλλά σε ένα άδειο διαμέρισμα. Την επαίνεσε και της είπε να βγάλει τη μαντίλα της. Της είπε ότι την αγαπούσε και δεν θα την ανάγκαζε σε κάτι αλλά ούτε και θα την άφηνε να φύγει. Τελικά, «είχαμε σεξουαλική επαφή», είπε η γυναίκα ενώ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση της συναναστροφής τους, λέγοντας ότι ένιωθε φόβο και ντροπή.

«Έπρεπε να συμβιβαστώ επειδή φοβόμουν, ήθελα να φύγω από αυτό το μέρος», φανέρωσε η γυναίκα. Και πριν φύγει, της έδωσε κάποια χρήματα, περίπου 30 δολάρια. Δύο εβδομάδες αργότερα, της έδωσε ένα κουτί φάρμακα και ένα κουτί φαγητό.

«Άσε με να σε αγγίξω»

Καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα κλιμακώνεται, οι γυναίκες λένε ότι έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από ντόπιους άνδρες- μερικοί από αυτούς συνδέονται με ομάδες βοήθειας- υποσχόμενες φαγητό, χρήματα, νερό, προμήθειες ή εργασία σε αντάλλαγμα «για κάποια σεξουαλική επαφή».

Έξι γυναίκες περιέγραψαν λεπτομερώς τι βίωσαν στο Associated Press, η καθεμία μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο αντιποίνων από τις οικογένειές τους ή τους άνδρες καθώς και «επειδή η σεξουαλική παρενόχληση και η επίθεση θεωρούνται θέματα ταμπού». «Μερικές φορές η επίκληση των ανδρών ήταν κραυγαλέα. ''Άσε με να σε αγγίξω'' είπε κάποιος σε μια γυναίκα. Άλλες φορές, ήταν πολιτισμικά κωδικοποιημένη. ''Θέλω να σε παντρευτώ'' ή ''Έλα να πάμε μαζί κάπου''» αναφέρει στη συνέχεια το δημοσίευμα.

Ομάδες βοήθειας και ειδικοί λένε ότι η εκμετάλλευση συχνά προκύπτει κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και σε άλλες περιόδους απελπισίας, ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι και εξαρτώνται από βοήθεια. Αναφορές για κακοποίηση και εκμετάλλευση έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο Νότιο Σουδάν, την Μπουρκίνα Φάσο, το Κονγκό, το Τσαντ και την Αϊτή.

«Είναι μια φρικτή πραγματικότητα ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις καθιστούν τους ανθρώπους ευάλωτους με πολλούς τρόπους. Η αυξημένη σεξουαλική βία είναι συχνά συνέπεια», δήλωσε η Heather Barr, αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος δικαιωμάτων των γυναικών στο Human Rights Watch. «Η κατάσταση στη Γάζα σήμερα είναι απερίγραπτη, ειδικά για τις γυναίκες και τα κορίτσια».

Τέσσερις ψυχολόγοι που εργάζονται με γυναίκες στη Γάζα περιέγραψαν τις μαρτυρίες ασθενών στο AP. Μία είπε ότι ο οργανισμός της- που επικεντρώνεται στην προστασία γυναικών και παιδιών- αντιμετώπισε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούσαν άνδρες που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ευάλωτες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στις οποίες έμειναν έγκυες.

Οι ψυχολόγοι, όλοι Παλαιστίνιοι που εργάζονται για τοπικούς οργανισμούς στη Γάζα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ανησυχιών για την ιδιωτικότητα των εμπλεκόμενων γυναικών και της ευαίσθητης φύσης των περιπτώσεων, σε μια συντηρητική κουλτούρα όπου η σεξουαλική επαφή εκτός γάμου σε οποιοδήποτε πλαίσιο θεωρείται σοβαρό αδίκημα. Είπαν ότι καμία από τις ασθενείς τους δεν ήθελε να μιλήσει απευθείας με το AP.

Οι καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών στη Γάζα

Έξι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρωγής- συμπεριλαμβανομένης της τοπικής παλαιστινιακής ομάδας, του Κέντρου Γυναικείων Υποθέσεων, και του δικτύου Προστασίας από Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, το οποίο συντονίζεται με διάφορες ομάδες βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών- δήλωσαν στο AP ότι γνώριζαν για τις αναφορές σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση που συνδέονται με τη λήψη βοήθειας.

Οι ομάδες βοήθειας λένε ότι το πλαίσιο στη Γάζα- τα σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο εκτοπισμός τουλάχιστον του 90% του πληθυσμού και η αναταραχή σχετικά με την πρόσβαση στη βοήθεια- έχει καταστήσει το ανθρωπιστικό έργο για τα ευάλωτα άτομα ιδιαίτερα δύσκολο. Καθώς η πείνα και η απελπισία αυξάνονται σε όλο τον θύλακα, οι γυναίκες ειδικότερα λένε ότι «έχουν πιεστεί να λάβουν αδύνατες αποφάσεις».

Οι ομάδες κατηγορούν την επίθεση και τον αποκλεισμό του Ισραήλ για την ανθρωπιστική κρίση και λένε ότι ο πόλεμος έχει καταστήσει δύσκολη την καταγραφή περιστατικών εκμετάλλευσης. Περισσότεροι από 66.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς και στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας. Το υπουργείο δεν αναφέρει πόσοι από τους νεκρούς ήταν άμαχοι ή ένοπλοι, αλλά λέει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν περίπου το ήμισυ των θανάτων.

«Η πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ και οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτά που αναγκάζουν τις γυναίκες να καταφύγουν σε αυτό», δήλωσε η Αμάλ Σιάμ, διευθύντρια του Κέντρου Γυναικείων Υποθέσεων.

«Αν δεν το έκανα εγώ, ποιος θα το έκανε;»

Οι γυναίκες που μίλησαν στο AP είπαν ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Για εβδομάδες το περασμένο φθινόπωρο, μια 29χρονη μητέρα είπε ότι λάμβανε κλήσεις από έναν εργαζόμενο σε ομάδα ανθρωπιστικής βοήθειας που της ζητούσε να τον παντρευτεί με αντάλλαγμα συμπληρώματα διατροφής για τα τέσσερα παιδιά της.

Αρνήθηκε και μπλόκαρε τον αριθμό του αλλά εκείνος τηλεφωνούσε από διαφορετικά τηλέφωνα. Επέμεινε ότι του άρεσε και έκανε δυσάρεστα σχόλια που εκείνη χαρακτήρισε πολύ χυδαία για να τα επαναλάβει.

«Ένιωσα εντελώς ταπεινωμένη», είπε. «Έπρεπε να πάω να ζητήσω βοήθεια για τα παιδιά μου. Αν δεν το έκανα εγώ, ποιος θα το έκανε;».

Με πληροφορίες από Associated Press