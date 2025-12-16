Αρκετοί Ευρωπαίοι πιστεύουν λανθασμένα ότι οι περισσότεροι μετανάστες είναι παράνομοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση

«Πολλοί Ευρωπαίοι έχουν τη λανθασμένη θεωρία ότι οι περισσότεροι μετανάστες βρίσκονται στη χώρα τους παράνομα», σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Η δημοσκόπηση έδειξε, επίσης, τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την αύξηση ή τη μείωση της μετανάστευσης.

Μεγάλη η άγνοια των πολιτών για τους μετανάστες

Πλειοψηφίες μεταξύ 44% και 60% των ερωτηθέντων σε μια έρευνα της YouGov στη Βρετανία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι «πολλοί» ή «αρκετοί» μετανάστες διαμένουν παράνομα και όχι νόμιμα.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν παράνομα σε ευρωπαϊκές χώρες είναι σημαντικά χαμηλότερες από τα επίσημα στοιχεία για τον πληθυσμό που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Μια μελέτη του 2023, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι μόνο το 21% των μεταναστών στη Γαλλία ήταν σε κάποιο σημείο «χωρίς έγγραφα».

Στην Πολωνία, τη μόνη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης που συμμετείχε στην έρευνα, η κοινή γνώμη ήταν διχασμένη, με το 36% να πιστεύει ότι οι παράνομοι μετανάστες είναι περισσότεροι από τους νόμιμους, το 28% να πιστεύει το αντίθετο και το 22% να πιστεύει ότι οι αναλογίες είναι ίδιες.

Οι απόψεις των Ευρωπαίων για την μείωση της μετανάστευσης

Η έρευνα σε επτά χώρες διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία ή η σχεδόν πλειοψηφία σε όλες τις χώρες, από 49% στην Πολωνία έως 60% στη Γερμανία, τάχθηκε υπέρ μιας «μεγάλης μείωσης» του αριθμού των μεταναστών που επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα τους, με ορισμένους να εξακολουθούν να επιτρέπονται.

Στις επτά χώρες, περίπου οι μισοί – μεταξύ 46% και 53% – δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την πλήρη παύση της εισόδου νέων μεταναστών στη χώρα, καθώς και την αποχώρηση «μεγάλου αριθμού» πρόσφατων μεταναστών.

Η μεγάλη πλειοψηφία (64%-82%) αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων μεταναστών που επιτρέπεται να εισέλθουν και οι περισσότεροι απέρριψαν επίσης την παραμονή της μετανάστευσης στα ίδια επίπεδα, με την υποστήριξη αυτού του σεναρίου να υπερβαίνει την αντίθεση μόνο στην Πολωνία και τη Δανία.

Η έρευνα έδειξε ότι οι ερωτηθέντες και στις έξι χώρες κατανοούσαν ότι η μείωση της νόμιμης μετανάστευσης συνεπάγεται οικονομικά και άλλα μειονεκτήματα και ήταν γενικά λιγότερο πιθανό να τάσσονται υπέρ της μείωσης της μετανάστευσης, εάν αυτό συνεπαγόταν σημαντικά μειονεκτήματα.

Στην ερώτηση αν θα προτιμούσαν τη μείωση της μετανάστευσης από τη διατήρηση του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας, την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας για ειδικευμένους εργαζόμενους και την προσέλκυση των καλύτερων και πιο λαμπρών ανθρώπων στη χώρα τους, οι ερωτηθέντες απάντησαν ομόφωνα ότι τάσσονται υπέρ των εναλλακτικών λύσεων.

Διχασμένες οι απόψεις

Όσον αφορά τις απόψεις για το αν η μετανάστευση ήταν κυρίως θετική ή αρνητική για τη χώρα τους, η πλειοψηφία μεταξύ 56% και 75% δήλωσε ότι η παράνομη μετανάστευση ήταν αρνητική. Ωστόσο, οι απόψεις για τη νόμιμη μετανάστευση ήταν πολύ πιο διχασμένες.

Οι Ισπανοί ήταν οι πιο θετικοί, με το 42% να θεωρεί τη νόμιμη μετανάστευση ως κυρίως θετική, ενώ οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ήταν οι πιο αρνητικοί, με το 38% και το 39% αντίστοιχα να δηλώνουν ότι ακόμη και η νόμιμη μετανάστευση ήταν αρνητική, έναντι 22% και 24% που δήλωναν το αντίθετο.

Ομοίως, ενώ η πλειοψηφία του 68-81% δήλωσε ότι η παράνομη μετανάστευση στη χώρα τους ήταν υπερβολικά υψηλή, οι περισσότεροι Γάλλοι (52%) και Γερμανοί (57%) πίστευαν επίσης ότι τα επίπεδα της νόμιμης μετανάστευσης ήταν υπερβολικά, όπως και το 48% των Πολωνών και των Βρετανών.

Η δημοσκόπηση αναφέρει ότι οι ανησυχίες για τη μετανάστευση ξεπερνούν κατά πολύ «τους οικονομικούς όρους με τους οποίους συνήθως δικαιολογείται η υψηλότερη μετανάστευση», προσθέτοντας: «Όποιος επιδιώκει να αντιμετωπίσει το ζήτημα θα πρέπει να ασχοληθεί με βαθύτερες ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα, την ένταξη και τις εθνικές αξίες».

Με πληροφορίες από Guardian