«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις ταυρομαχίες στο Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν

Ακτιβιστές δράσεων στον χώρο των δικαιωμάτων των ζώων πραγματοποίησαν διαμαρτυρία κατά των ταυρομαχιών, με αφορμή την έναρξη του Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, στην Παμπλόνα της Ισπανίας, την 5η Ιουλίου.

Η πόλη γιορτάζει κάθε χρόνο, από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου τον Άγιο Φιρμίνο και προς τιμήν του διοργανώνεται ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ της Ισπανίας, με κορυφαία εκδήλωση το περίφημο «Κυνηγητό των Ταύρων».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, έχοντας καλύψει τα σώματά τους με κόκκινη μπογιά, ενώ κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Αρκετά με τα βασανιστήρια. Όχι άλλες ταυρομαχίες».