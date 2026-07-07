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«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για τις ταυρομαχίες στο Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν

ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΕΒΑΨΑΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΟΓΙΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΜΠΛΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

The LiFO team
ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑ ΠΑΜΠΛΟΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
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Ακτιβιστές δράσεων στον χώρο των δικαιωμάτων των ζώων πραγματοποίησαν διαμαρτυρία κατά των ταυρομαχιών, με αφορμή την έναρξη του Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν, στην Παμπλόνα της Ισπανίας, την 5η Ιουλίου.

Η πόλη γιορτάζει κάθε χρόνο, από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου τον Άγιο Φιρμίνο και προς τιμήν του διοργανώνεται ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ της Ισπανίας, με κορυφαία εκδήλωση το περίφημο «Κυνηγητό των Ταύρων».

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, έχοντας καλύψει τα σώματά τους με κόκκινη μπογιά, ενώ κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Αρκετά με τα βασανιστήρια. Όχι άλλες ταυρομαχίες».

«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
«Αρκετά με τα βασανιστήρια»: Διαδηλωτές διαμαρτύρονται για το Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
 
 
Διεθνή

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