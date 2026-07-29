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Αριάνα Γκράντε: Εγκαινιάζει πρόγραμμα ψυχικής υγείας στη μουσική βιομηχανία ξεκινώντας με την ομάδα του «Eternal Sunshine Tour»

To νεοσύστατο ίδρυμα της ποπ σταρ, Brighter Days Ahead Foundation, συνεργάστηκε με τον οργανισμό Backline για να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας και πακέτα φροντίδας

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ: EPA
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Η Αριάνα Γκράντε έχει θέσει ως στόχο να κάνει τις ημέρες όλων λίγο καλύτερες, ξεκινώντας από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται στην περιοδεία της.

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου, το νεοσύστατο ίδρυμα της ποπ σταρ, Brighter Days Ahead Foundation, συνεργάστηκε με τον οργανισμό Backline για να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης ψυχικής υγείας και πακέτα φροντίδας σε όλους τους χορευτές, τα μέλη της μπάντας και το προσωπικό παραγωγής που συμμετέχουν στην περιοδεία της Eternal Sunshine.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι συνεργάτες της Γκράντε στην περιοδεία απέκτησαν πρόσβαση τόσο σε μια επιχορήγηση που παρέχει οικονομική βοήθεια για την κάλυψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και στο πρόγραμμα Case Management της Backline, το οποίο συνδέει ανθρώπους με θεραπευτές, συμβούλους και άλλους ειδικούς ευεξίας.

Το ίδρυμα της Αριάνα Γκράντε διένειμε επίσης 200 τσάντες πολλαπλών χρήσεων με προϊόντα 

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας, το ίδρυμα της τραγουδίστριας διένειμε επίσης 200 τσάντες πολλαπλών χρήσεων, γεμάτες με μάσκες ύπνου, έλαιο λεβάντας, λάστιχα αντίστασης για άσκηση, lip balm, τσάι χαμομηλιού και άλλα προϊόντα που βοηθούν στην ανακούφιση από το στρες, σε μέλη της ομάδας της.

«Κατά τη διάρκεια μίας σειράς sold out συναυλιών, η Backline ήταν εκεί για την μπάντα και το συνεργείο της Αριάνα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η συνιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Χίλαρι Γκλίσον. «Μέσω της συνεργασίας με το Brighter Days Ahead Foundation, μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της μουσικής βιομηχανίας με έναν πιο βιώσιμο τρόπο».

Μέρος της κοινής δράσης των δύο οργανισμών αποτελεί η δημιουργία της B-LINE, μίας γραμμής υποστήριξης ψυχικής υγείας που λειτουργεί όλο το 24ωρο υπό τη διαχείριση της Backline και απευθύνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους που εργάζονται στη μουσική βιομηχανία.

Μέχρι σήμερα 400 άνθρωποι έχουν ήδη απευθυνθεί στη B-LINE για βοήθεια

Πριν ακόμη η Γκράντε ανακοινώσει επίσημα τη δημιουργία του Brighter Days Ahead, το ίδρυμά της υποστήριζε ήδη διακριτικά οικονομικά τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη λειτουργία της γραμμής κρίσης, μέσω του Heal & Dream Fund, ενός από τους τέσσερις πυλώνες της φιλανθρωπικής της δράσης. Η Backline αναφέρει ότι μέχρι σήμερα 400 άνθρωποι έχουν ήδη απευθυνθεί στη B-LINE για βοήθεια.

«Αποστολή μας είναι να στηρίζουμε, να προστατεύουμε και να παρέχουμε πόρους στους ευάλωτους φίλους μας που έχουν ανάγκη», ανέφερε η Γκράντε τον Ιούνιο, όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά το Brighter Days Ahead. Τότε αποκάλυψε επίσης ότι το ίδρυμα είχε δημιουργήσει ταμεία για την υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς και για την παροχή άμεσης βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Μέσω τεσσάρων διαφορετικών ταμείων, θα στηρίζουμε μία σειρά από εξαιρετικούς οργανισμούς που προσφέρουν τον ασφαλή χώρο και τη φροντίδα που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Αριάνα Γκράντε: Το νέο άλμπουμ της Petal, θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου

Το Eternal Sunshine Tour ξεκίνησε τον Ιούνιο και αποτελεί την πρώτη κανονική περιοδεία της Γκράντε εδώ και επτά χρόνια. Το σόου βασίζεται στο άλμπουμ της του 2024 Eternal Sunshine, το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200, ενώ το πρόγραμμα των συναυλιών περιλαμβάνει επίσης αγαπημένες επιτυχίες της από το παρελθόν, καθώς και το τραγούδι «Hate That I Made You Love Me», το οποίο έφτασε στο Νο1 του Billboard Hot 100 και αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Petal, που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο που πραγματοποιεί η Αριάνα Γκράντε μέσω του Brighter Days Ahead Foundation είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Με πληροφορίες από Billboard

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