Αριάνα Γκράντε: Αποσύρεται από τη δημόσια ζωή λόγω της «ατελείωτης και συνεχούς κριτικής»

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της, επικαλούμενη την «αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική».

Με την απόφαση αυτή, αποχωρεί παράλληλα και από τη νέα παραγωγή του μιούζικαλ Sunday in the Park With George, η οποία θα παρουσιαστεί στο Barbican του Λονδίνου το 2027.

Η ποπ σταρ επρόκειτο να συμπρωταγωνιστήσει με τον συμπρωταγωνιστή της στο Wicked, Τζόναθαν Μπέιλι, στη νέα σκηνική εκδοχή του βραβευμένου μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ.

Αριάνα Γκράντε: Η ανακοίνωση εκπροσώπου της για την προσωρινή απόσυρσή της από τα «φώτα»

Εκπρόσωπος της Γκράντε δήλωσε στο People:

«Η Αριάνα θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια προβολή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας Eternal Sunshine Tour.

Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και στη συνέχεια να απολαύσει ένα διάλειμμα που πραγματικά έχει ανάγκη, μακριά από τη δημόσια έκθεση και τις εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική.

Αυτή η περιοδεία ήταν μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και απόλαυσε κάθε στιγμή αυτής της περιοδείας».

Αριάνα Γκράντε: Η ανακοίνωση της παραγωγής του Sunday in the Park With George

Η παραγωγή του Sunday in the Park With George θα προχωρήσει κανονικά, ενώ ο ρόλος της Γκράντε θα ανατεθεί σε άλλη ηθοποιό, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής Empire Street Productions.

Σε ανακοίνωσή της προς το Press Association, η εταιρεία ανέφερε:

«Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της ομάδας της Αριάνα Γκράντε, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την παραγωγή του Sunday in the Park With George.

Γνωρίζουμε ότι αυτή δεν πρέπει να ήταν μια εύκολη απόφαση και τη λαμβάνει έχοντας την απόλυτη κατανόηση και υποστήριξή μας. Της ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα. Η παραγωγή θα κάνει πρεμιέρα στο Barbican το καλοκαίρι του 2027, όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ η επιλογή της ηθοποιού που θα την αντικαταστήσει θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω».

Αριάνα Γκράντε: Ο στίχος «Έχω πολλά να πω, κι αυτό με κρατά καλά ταϊσμένη»

Η ανακοίνωση της Γκράντε έγινε λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ για το Petal, το ομότιτλο τραγούδι του νέου, όγδοου στούντιο άλμπουμ της, το οποίο πυροδότησε νέες εικασίες σχετικά με την απώλεια βάρους και την κατάσταση της υγείας της.

Ένα από τα νέα της τραγούδια, το Like I Do, φαίνεται να απαντά στα πολυετή σχόλια για την εμφάνισή της, με τον στίχο: «Έχω πολλά να πω, κι αυτό με κρατά καλά ταϊσμένη».

Η Γκράντε είχε εξομολογηθεί κατά τη διάρκεια συνέντευξής της το 2024, πώς διαχειρίζεται την πίεση να δείχνει «πάντα τέλεια».

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«Νιώθω σαν να είμαι ένα δείγμα μέσα σε τρυβλίο Petri από τότε που ήμουν 16 ή 17 ετών. Τα έχω ακούσει όλα. Έχω ακούσει κάθε πιθανή εκδοχή για το τι δεν πάει καλά με εμένα. Και μετά, όταν το διορθώνεις, ξαφνικά είναι λάθος για κάποιον άλλο λόγο», είχε δηλώσει.

Στην απάντησή της είχε μοιραστεί πως: «Είναι δύσκολο να προστατεύσεις τον εαυτό σου από όλο αυτόν τον θόρυβο. Νομίζω ότι είναι κάτι δυσάρεστο, ανεξάρτητα από το πόσο έντονα το βιώνει κανείς».

Όπως είχε επισημάνει, τα σχόλια για το βάρος μπορούν να είναι «άβολα» και «φρικτά».

«Από τα ρούχα που φοράς μέχρι το σώμα σου, το πρόσωπό σου και γενικά την εμφάνισή σου, οι άνθρωποι νιώθουν υπερβολικά άνετα να σχολιάζουν τα πάντα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για όλους τους εμπλεκόμενους», είχε τονίσει.

Με πληροφορίες από The Guardian