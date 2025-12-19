Οι ΗΠΑ δημοσιοποίησαν τους φακέλους Έπσταϊν: Χιλιάδες έγγραφα και φωτογραφίες - Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε το βράδυ της Παρασκευής τη σταδιακή δημοσιοποίηση των πολυαναμενόμενων αρχείων που σχετίζονται με την έρευνα για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κίνηση έρχεται λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που όριζε ο νόμος «Epstein Files Transparency Act», τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 19 Νοεμβρίου, έπειτα από έντονες πιέσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο νόμος υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα το μεγαλύτερο μέρος των μη διαβαθμισμένων εγγράφων που αφορούν τόσο την ποινική δίωξη του Έπσταϊν όσο και τις συνθήκες θανάτου του σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019. Πρόκειται, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, για χιλιάδες έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου φωτογραφιών και αρχεία κλήσεων, πολλά όμως με εκτεταμένες διαγραφές.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι περιλαμβάνουν τα έγγραφα

Το έντονο ενδιαφέρον οδήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ρυθμίσει προσωρινά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα με τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν. Η σχετική σελίδα τέθηκε σε λειτουργία το απόγευμα της Παρασκευής, με ένα σύστημα «ουράς αναμονής», παρόμοιο με εκείνο που συναντούν συχνά οι χρήστες όταν προσπαθούν να αγοράσουν εισιτήρια για συναυλίες.

Οι επισκέπτες έβλεπαν το μήνυμα: «Βρίσκεστε σε ουρά για διαδικτυακό περιεχόμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν έρθει η σειρά σας, θα έχετε 10 λεπτά για να εισέλθετε στον ιστότοπο». Στη συνέχεια, η σελίδα ανανεωνόταν και αποκάλυπτε μια αρχική οθόνη με διάφορες κατηγορίες εγγράφων, όπως δικαστικά αρχεία και άλλες αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τα αρχεία που αποδεσμεύονται περιλαμβάνουν εσωτερικά σημειώματα του FBI, αναφορές πρακτόρων, απομαγνητοφωνήσεις καταθέσεων μαρτύρων, φωτογραφικό υλικό και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε βάθος σχεδόν δύο δεκαετιών ερευνών.

Ωστόσο, υλικό που περιέχει προσωπικά στοιχεία θυμάτων, καθώς και έγγραφα που απεικονίζουν ή περιγράφουν σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση, παραμένουν απόρρητα. Παράλληλα, προβλέπονται περιορισμένες διαγραφές σε σημεία που αφορούν εν εξελίξει έρευνες.

Ο ίδιος ο νόμος ξεκαθαρίζει πάντως ότι κανένα έγγραφο δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό για λόγους «πολιτικής ευαισθησίας», «πιθανού πλήγματος φήμης» ή «αμηχανίας» για ισχυρά πρόσωπα.

Έπσταιν: Πολιτική πίεση και αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Η δημοσιοποίηση δεν έγινε χωρίς τριγμούς. Δημοκρατικοί βουλευτές στις Επιτροπές Εποπτείας και Δικαιοσύνης της Βουλής απείλησαν νωρίτερα με νομικές ενέργειες, όταν αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δοθούν όλα τα έγγραφα μέχρι την καταληκτική προθεσμία.

«Ο νόμος είναι σαφής και η κυβέρνηση οφείλει να τον τηρήσει», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι οι επιζήσασες της υπόθεσης δικαιούνται πλήρη διαφάνεια και ότι όσοι συνέργησαν ή γνώριζαν πρέπει να λογοδοτήσουν.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε πάντως ότι η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει «εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» και ότι θα ακολουθήσουν νέες αποδεσμεύσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, χρηματιστής με διεθνείς διασυνδέσεις και σχέσεις με πολιτικούς, δισεκατομμυριούχους, ακαδημαϊκούς και μέλη βασιλικών οικογενειών, συνελήφθη για δεύτερη φορά το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών. Έναν μήνα αργότερα βρέθηκε νεκρός στο κελί του, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία - εκδοχή που εξακολουθεί να αμφισβητείται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, αποδεικνύει πως η κυβέρνηση είναι «η πιο διαφανής στην Ιστορία». «Με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων, τη συνεργασία με το αίτημα κλήτευσης της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής και με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καλεί πρόσφατα σε περαιτέρω έρευνες για τους Δημοκρατικούς φίλους του Έπσταϊν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί ποτέ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον.

Η Τζάκσον αναφέρθηκε και σε άλλους Δημοκρατικούς που είχαν σχέσεις με τον Έπσταϊν, όπως η αντιπρόσωπος Στέισι Πλάσκετ, η οποία είχε λάβει γραπτά μηνύματα από τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια ακρόασης της Βουλής το 2019 με τον Μάικλ Κόεν, πρώην στενό συνεργάτη του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως η στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικάστηκε το 2021 για τη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών και εκτίει ποινή 20 ετών κάθειρξης. Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες θυμάτων για εμπλοκή και άλλων ισχυρών προσώπων, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δηλώσει ότι δεν βρήκε επαρκή στοιχεία για νέες διώξεις.

Παρότι μεγάλος όγκος εγγράφων της υπόθεσης είχε ήδη δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια -από λίστες πτήσεων και βιβλία επαφών μέχρι καταθέσεις θυμάτων- η νέα δημοσιοποίηση θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν τα αρχεία θα προσφέρουν πραγματικές απαντήσεις ή απλώς θα ενισχύσουν τη δυσπιστία γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα εξουσίας των τελευταίων δεκαετιών. Για πολλούς, η υπόθεση Έπσταϊν δεν αφορά μόνο εγκλήματα σεξουαλικής βίας, αλλά αγγίζει και τα όρια της διαφάνειας όταν οι κατηγορούμενοι κινούνται στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής και οικονομικής ελίτ.

Με πληροφορίες από Associated Press

​