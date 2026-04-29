Αρχεία του FBI αποκαλύπτουν στενές σχέσεις του Έπσταϊν με τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον Ντέιβιντ Μπλέιν

Η δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις σχέσεις που διατηρούσε με γνωστά πρόσωπα της ψυχαγωγίας, μεταξύ αυτών και οι διάσημοι ταχυδακτυλουργοί Ντέιβιντ Μπλέιν και Ντέιβιντ Κόπερφιλντ.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN, τα αρχεία δείχνουν ότι ο Μπλέιν αντάλλαξε δεκάδες μηνύματα με τον Έπσταϊν, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί του και σχεδίαζε συναντήσεις επί σειρά ετών, αρκετά χρόνια μετά την καταδίκη του το 2008 στη Φλόριντα για υπόθεση που αφορούσε τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικης.

Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι τμήμα τηλεοπτικού αφιερώματος του 2013 με τίτλο «David Blaine: Real or Magic» φαίνεται να γυρίστηκε μέσα στην κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Το δίκτυο συνέκρινε πλάνα της εκπομπής με φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού που περιλαμβάνονται στα δικαστικά αρχεία και κατέληξε ότι τα στοιχεία του χώρου ταυτίζονται.

Η κουζίνα του Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ.: Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Στα ίδια έγγραφα περιλαμβάνεται μήνυμα του Έπσταϊν προς τη σύζυγο του Γούντι Άλεν, Σουν-Γι Πρεβέν, στο οποίο αναφέρει ότι ο Μπλέιν ήθελε να παρουσιάσει μπροστά στον σκηνοθέτη το γνωστό του νούμερο, στο οποίο καταπίνει χρυσόψαρα και στη συνέχεια τα επαναφέρει ζωντανά, και να το κινηματογραφήσει.

Απόσπασμα από το David Blaine: Real or Magic», μέρος του οποίου γυρίστηκε σε κατοικία του Τζέφρι Έπσταϊν / Φωτ.: Youtube

Ούτε ο Μπλέιν ούτε ο Κόπερφιλντ κατηγορούνται για ποινικό αδίκημα σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν. Εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με το CNN, δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού.

Αρχεία Έπσταιν: Οι σχέσεις του χρηματιστή με τους Μπλέιν και Κόπερφιλντ

Η αλληλογραφία που περιλαμβάνεται στα αρχεία δείχνει ότι ο Έπσταϊν προσκαλούσε συχνά τον Ντέιβιντ Μπλέιν σε κοινωνικές συγκεντρώσεις με πρόσωπα υψηλού προφίλ από τον χώρο της πολιτικής, της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται ο Γούντι Άλεν και ο Μπιλ Γκέιτς.

Σε ένα από τα βίντεο που περιλαμβάνονται στο υλικό, ο Μπλέιν εμφανίζεται να παρουσιάζει μαγικό κόλπο στον Γκέιτς, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο της συνάντησης. Σε άλλο μήνυμα του 2015, ο Έπσταϊν ρωτά τον ταχυδακτυλουργό αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, χωρίς να διευκρινίζεται αν η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε.

Άλλα μηνύματα καταγράφουν τον Έπσταϊν να ενημερώνει τον Μπλέιν για κοινωνικές εκδηλώσεις στην κατοικία του, όπου, όπως ανέφερε, θα βρίσκονταν «πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες». Η αναφορά έγινε τον Σεπτέμβριο του 2015, περίοδο κατά την οποία διεξαγόταν στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες μαζί με τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ στο ιδιωτικό νησί Little Saint James στην Καραϊβική.

Επιπλέον, έγγραφα του FBI δείχνουν ότι οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν εξετάσει στο παρελθόν τη σχέση του Κόπερφιλντ με τον Έπσταϊν, στο πλαίσιο ξεχωριστών ερευνών. Σύμφωνα με το CNN, οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν υπήρχε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, χωρίς να προκύψουν κατηγορίες εις βάρος του ταχυδακτυλουργού.

Ο Κόπερφιλντ έχει απορρίψει στο παρελθόν καταγγελίες σε βάρος του, ενώ ουδέποτε του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις σχετικές υποθέσεις.

Αρχεία Έπσταιν: Η κατάθεση γυναίκας για τον Ντέινιντ Μπλέιν

Τα αρχεία περιλαμβάνουν ακόμη καταθέσεις μαρτύρων που ελήφθησαν από το FBI το 2019, λίγο μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή.

Σε μία από αυτές, γυναίκα ανέφερε ότι γνώρισε τον Ντέιβιντ Μπλέιν σε πάρτι που διοργάνωσε ο Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη. Σε άλλη κατάθεση, γυναίκα δήλωσε ότι ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον Μπλέιν σε νυχτερινό κέντρο και ότι εκείνος στη συνέχεια τη σύστησε στον Έπσταϊν, οδηγώντας την στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η ίδια είπε στους ερευνητές ότι αργότερα δέχθηκε πρόταση να ταξιδέψει στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν για την Πρωτοχρονιά και ότι από εκείνο το σημείο ακολούθησαν δεκάδες επαφές μαζί του.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Μπλέιν συνέταξε το 2015 επιστολή στήριξης υπέρ γυναίκας που ζητούσε βίζα για τις ΗΠΑ, έπειτα από αίτημα του Έπσταϊν. Τα ονόματα των εμπλεκομένων έχουν διαγραφεί από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν.

Σε αλληλογραφία του 2017, μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελίας πρώην μοντέλου σε βάρος του Μπλέιν για βιασμό στο Λονδίνο το 2004, υπόθεση που ερευνήθηκε και έκλεισε χωρίς απαγγελία κατηγοριών, ο Έπσταϊν φέρεται να του έστειλε μήνυμα συμπαράστασης γράφοντας: «Είμαι εδώ αν χρειαστείς οτιδήποτε».

Η δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων επαναφέρει στο προσκήνιο το εύρος του κοινωνικού κύκλου που διατηρούσε ο Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008, καθώς και τις επαφές του με γνωστά πρόσωπα της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της showbiz.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν τα τελευταία χρόνια δώσει στη δημοσιότητα μεγάλο όγκο εγγράφων από την υπόθεση, σε μια προσπάθεια διαφάνειας γύρω από το δίκτυο σχέσεων του Έπσταϊν και των συνεργατών του.

Με πληροφορίες από CNN