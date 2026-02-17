Αρχεία Έπσταϊν: Υπό έρευνα οι πτήσεις με τις οποίες έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Η αστυνομία του Έσσεξ δήλωσε ότι αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ μετά τη δημοσίευση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Πέρυσι, έρευνα της BBC αποκάλυψε ότι 87 πτήσεις που συνδέονταν με τον καταδικασμένο Έπσταϊν είχαν προσγειωθεί ή απογειωθεί από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν έγραψε στο New Statesman την περασμένη εβδομάδα ότι η αστυνομία πρέπει «επειγόντως» να επανεξετάσει εάν τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων εντός και εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αστυνομία «αξιολογεί» τις πληφοροφορίες σχετικά με τον Έπσταϊν

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ δήλωσε: «Αξιολογούμε τις πληροφορίες που έχουν προκύψει σε σχέση με τις ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ μετά τη δημοσίευση των αρχείων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Έπσταϊν».

Τον Δεκέμβριο, το BBC News ανακάλυψε ότι τρεις Βρετανίδες που φέρεται να έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων εμφανίζονται στα αρχεία του Έπσταϊν για πτήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο εγκληματία.

Αμερικανοί δικηγόροι που εκπροσωπούν εκατοντάδες θύματα του Έπσταϊν δήλωσαν ότι είναι «σοκαριστικό» το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ «πλήρης» έρευνα για τις δραστηριότητές του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Μπράουν δήλωσε ότι η κλίμακα της εμπορίας ανθρώπων θα «γινόταν εμφανής» εάν είχε διεξαχθεί έρευνα για τις πτήσεις.

Πρόσθεσε ότι το Στάνστεντ, που βρίσκεται περίπου 40 μίλια μακριά από το κέντρο του Λονδίνου, ήταν ένα από τα αεροδρόμια «όπου οι γυναίκες μεταφέρονταν από το ένα αεροπλάνο του Έπσταϊν στο άλλο».

Το αεροδρόμιο του Στάνστεντ δήλωσε ότι όλα τα ιδιωτικά αεροσκάφη χρησιμοποιούν τερματικούς σταθμούς που δεν λειτουργούν από το Στάνστεντ και ότι το αεροδρόμιο δεν διαχειρίζεται ούτε έχει καμία εικόνα των ρυθμίσεων για τους επιβάτες σε ιδιωτικά αεροσκάφη.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC), έχει συσταθεί μια νέα εθνική ομάδα για την υποστήριξη των αστυνομικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που «αξιολογούν τις καταγγελίες» μετά τη δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν.

Η αστυνομία στην περιοχή της Κοιλάδας του Τάμεση αξιολογεί τις καταγγελίες ότι μια δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον πρίγκιπα Άντριου.

Η αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχε συζητήσει με ειδικούς της Εισαγγελικής Αρχής σχετικά με τις καταγγελίες ότι ο πρίγκιπας Άντριου μοιράστηκε εμπιστευτικές αναφορές με τον Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει πάντα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον Πίτερ Μάντελσον, μετά από ισχυρισμούς ότι μεταβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες για την αγορά στον Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον, πρώην υπουργός Επιχειρήσεων και πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, έχει εκφράσει στο παρελθόν τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη σχέση του με τον Έπσταϊν και έχει ζητήσει συγγνώμη «από τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».

Απολύθηκε από τη θέση του πρεσβευτή τον Σεπτέμβριο, αφού η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι είχαν προκύψει νέες πληροφορίες σχετικά με το βάθος της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από BBC