Αρχεία Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε σήμερα νέα αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς αναφέρθηκε στα αρχεία που δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Ποια αρχεία του Έπσταϊν δεν δημοσιεύθηκαν

«Οι κατηγορίες των εγγράφων που δεν δημοσιοποιήθηκαν περιλαμβάνουν εκείνα που επιτρέπεται να μην δοθούν στη δημοσιότητα σύμφωνα με τον νόμο», δήλωσε ο Μπλανς.

Αυτά είναι τα στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιλαμβάνονται στη δημοσίευση:

Αρχεία που περιέχουν προσωπικά στοιχεία των θυμάτων.

Προσωπικά και ιατρικά αρχεία των θυμάτων, καθώς και οποιαδήποτε παρόμοια αρχεία που, εάν δημοσιοποιηθούν, θα συνιστούσαν σαφή και αδικαιολόγητη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Οποιαδήποτε απεικόνιση CSAM (υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών) ή παιδικής πορνογραφίας.

Οτιδήποτε θα έθετε σε κίνδυνο μια ενεργή ομοσπονδιακή έρευνα.

Οτιδήποτε απεικονίζει ή περιέχει εικόνες θανάτου, σωματικής κακοποίησης ή τραυματισμού.

Αρχεία που καλύπτονται από διάφορα προνόμια, συμπεριλαμβανομένων των προνομίων της διαβουλευτικής διαδικασίας, των προνομίων του προϊόντος εργασίας και των προνομίων του δικηγόρου-πελάτη.

«Αν και ο νόμος επιτρέπει την απόκρυψη στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του απορρήτου προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας ή της εξωτερικής πολιτικής, κανένα αρχείο δεν αποκρύπτεται ή διαγράφεται για αυτόν τον λόγο», πρόσθεσε ο Μπλανς.

Τα νέα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή ξεκινούν με μια νέα σελίδα που ρωτά τους χρήστες αν είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι.

Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες

Ο Μπλανς ανέφερε ότι τα 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες που δημοσιεύθηκαν δεν προέρχονται όλα από τον Έπσταϊν ή από άτομα του στενού του περιβάλλοντος.

«Περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες εμπορικής πορνογραφίας και εικόνων που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του Έπσταϊν, αλλά που δεν τραβήχτηκαν από τον ίδιο ή από κάποιον από το περιβάλλον του», είπε ο Μπλανς.

Μεταξύ των εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων, εικόνων και βίντεο που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, φαίνεται να υπάρχουν πολυάριθμα έντυπα «302» — γραπτή τεκμηρίωση των συνεντεύξεων που έχει διεξάγει η κυβέρνηση.

Φωτ. U.S. Department of Justice

Αυτό είναι δυνητικά σημαντικό, καθώς αυτά τα έντυπα 302 ενδέχεται να σχετίζονται με προηγούμενες συνεντεύξεις που διεξήγαγαν ομοσπονδιακοί πράκτορες με φερόμενα θύματα του Έπσταϊν.

Ωστόσο, από την ανασκόπηση ορισμένων από τα έντυπα 302 είναι σαφές ότι περιέχουν εκτεταμένες διαγραφές. Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Μπλανς κατέστησε σαφές ότι το υπουργείο επιδίωξε να διαγράψει, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των θυμάτων.

Μεταξύ των αρχείων, που βρίσκονται στο σύνολο δεδομένων, υπάρχει ένα αντίγραφο σε μορφή PDF της εγγραφής της συντρόφου του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, στο Joint Automated Booking System (Κοινό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κρατήσεων) - το οποίο χρησιμοποιείται για την εγγραφή των φερόμενων ως παραβατών μετά τη σύλληψή τους.

Φωτ. U.S. Department of Justice

Το αρχείο του 2020 περιλαμβάνει μια φωτογραφία της Μάξγουελ με μια πορτοκαλί φόρμα που φαίνεται να έχει εκδοθεί από τη φυλακή.

Περιλαμβάνει και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως το πλήρες όνομά της, ψευδώνυμα και μια διαγραμμένη διεύθυνση κατοικίας στο Μπράντφορντ του Νιου Χάμσαϊρ.

Στο αρχείο υπάρχει επίσης μια λίστα με τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου, της ψευδορκίας και της διακρατικής μεταφοράς για σεξουαλική δραστηριότητα.

Φωτ. U.S. Department of Justice

Εντοπίστηκε, ακόμα, ένα αρχείο που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό πολιτογράφησης της Μάξγουελ στις ΗΠΑ.

Σε αυτό, η διεύθυνση κατοικίας της αναφέρεται ως Little St James Island - το οποίο αγόρασε ο Έπσταϊν το 1998.

Στην κατηγορία «επάγγελμα», αναφέρεται ως υπάλληλος του Έπσταϊν - με τον τίτλο «διευθύντρια».

Με πληροφορίες από CNN και BBC