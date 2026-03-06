Αρχεία Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα του FBI που συνδέουν τον Τραμπ με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Έγγραφα του FBI για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία έλειπαν από την αρχική δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν συνοπτικά σημειώματα από τρεις ξεχωριστές συνεντεύξεις που το FBI πραγματοποίησε με μια γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και ότι είχε υποστεί κακοποίηση από τον τότε επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσιοποίηση έρχεται μετά από αναφορές αμερικανικών μέσων, όπως το NBC News, που είχαν επισημάνει την απουσία αυτών των εγγράφων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα έγγραφα είχαν λανθασμένα χαρακτηριστεί ως «διπλότυπα» σε αρχεία του, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατά στο κοινό.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά και τόσο ο ίδιος όσο και ο Λευκός Οίκος, υποστηρίζουν ότι τα αρχεία Έπσταϊν τον αθώωσαν.

Η εκπρόσωπος τύπου του προέδρου μάλιστα, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι κατηγορίες στα νέα έγγραφα είναι «απολύτως αβάσιμες» και «χωρίς καμία αξιόπιστη τεκμηρίωση».

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα γεγονότα που καταγγέλθηκαν από τη γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Νότια Καρολίνα και απευθύνθηκε στις αρχές το 2019, μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν. Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο χρηματιστής τη θώπευσε στο Hilton Head Island όταν ήταν 13 ετών, το 1984. Το FBI πραγματοποίησε επανειλημμένες συνεντεύξεις μαζί της στις 24 Ιουλίου, 7 Αυγούστου, 20 Αυγούστου και 16 Οκτωβρίου του 2019. Στην αρχική δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν περιλαμβανόταν μόνο η σύνοψη της πρώτης συνέντευξης στις 24 Ιουλίου, η οποία δεν ανέφερε κατηγορίες κατά του Τραμπ. Οι σημειώσεις από τις υπόλοιπες τρεις συνεντεύξεις είναι πλέον διαθέσιμες και περιέχουν ισχυρισμούς για κακοποίηση από τον Έπσταϊν και, όπως καταγγέλλει η ίδια, από τον Τραμπ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ωστόσο, έχει προειδοποιήσει ότι τα έγγραφα μπορεί να περιέχουν αβάσιμες και μη επαληθευμένες κατηγορίες. Η δημοσιοποίηση των αρχείων έγινε βάσει του Epstein Files Transparency Act, που υπέγραψε ο Τραμπ το 2025 μετά από πίεση Ρεπουμπλικανών μελών του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που εστάλησαν στο FBI από το κοινό, ακόμη και αν κάποια περιέχουν ψευδείς ή αισθησιοθηρικές πληροφορίες για τον Τραμπ, κυρίως πριν τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη, και εμφανίζονταν μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000.

Σε συνεντεύξεις, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι γνώριζε τον Έπσταϊν όπως όλοι στη Palm Beach, αλλά υποστηρίζει ότι δεν είχε επαφή μαζί του τα τελευταία 15 χρόνια πριν τη σύλληψή του και ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του.

Με πληροφορίες από Sky News