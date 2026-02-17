Αρχεία Έπσταϊν: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος των ξενοδοχείων Hyatt - «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία»

Ο δισεκατομμυριούχος Τόμας Πρίτσκερ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη θέση του προέδρου της Hyatt Hotels, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αποκάλυψαν τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, παραδέχθηκε ότι επέδειξε «τραγικά κακή κρίση» διατηρώντας επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνουν ότι ο Πρίτσκερ είχε τακτική επικοινωνία με τον Έπσταϊν τα χρόνια που ακολούθησαν τη συμφωνία ομολογίας ενοχής του τελευταίου το 2008 για κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Αρχεία Έπσταϊν: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ο Πρίτσκερ

Ο Πρίτσκερ είναι το πιο πρόσφατο επιχειρηματικό πρόσωπο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά την αποκάλυψη της έκτασης του δικτύου υψηλού προφίλ προσωπικοτήτων που συνδεόταν με τον Έπσταϊν.



Κατείχε τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αλυσίδας από το 2004 και, όπως ανέφερε, αποφάσισε να αποχωρήσει ύστερα από συζητήσεις με τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα.

«Η δουλειά και η ευθύνη μου είναι να διασφαλίζω τη σωστή διαχείριση και αυτή περιλαμβάνει την ομαλή μετάβαση στη Hyatt. Η σωστή διαχείριση σημαίνει και την προστασία της Hyatt, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της σχέσης μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, για την οποία εκφράζω βαθιά λύπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρίτσκερ τόνισε ότι καταδικάζει τις πράξεις τους, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που δεν αποστασιοποιήθηκα νωρίτερα».

Η δήλωσή του συνοδεύτηκε από επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο, στην οποία σημειώνει ότι φέτος συμπληρώνει τα 76 του χρόνια και ότι η εταιρεία βρίσκεται σε «ισχυρή και βιώσιμη θέση» για να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Με πληροφορίες από BBC