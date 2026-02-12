Αρχεία Έπσταϊν: Όλα όσα έγιναν στην κατάθεση της Αμερικανίδας γενικής εισαγγελέως, Παμ Μπόντι

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίστηκε τους φακέλους Έπσταϊν και δέχθηκε καταιγισμό οργισμένων ερωτήσεων και για άλλα ζητήματα, κατά τη διάρκεια μιας εκρηκτικής ακρόασης στο Κογκρέσο την Τετάρτη.

Η κατάθεσή της ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων εξελίχθηκε κατά διαστήματα σε φραστική αντιπαράθεση, με τη Μπόντι να αποκαλεί σε μια στιγμή έναν Δημοκρατικό «ξεπεσμένο» και «χαμένο» και έναν βουλευτή να αποχωρεί ακόμη και από την αίθουσα.

Ακολουθούν τέσσερα βασικά σημεία της κατάθεσης:

1. Θύματα του Έπσταϊν παρακολουθούν καθώς η Μπόντι υπερασπίζεται την απόκρυψη στοιχείων

Η ακρόαση ακολούθησε τη δημοσιοποίηση, νωρίτερα φέτος, από το υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων επιπλέον εγγράφων από τις έρευνές του για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Αρκετά από τα θύματα του Έπσταϊν κάθονταν πίσω από τη Μπόντι κατά την ακρόαση και οι νομοθέτες αναφέρονταν συχνά σε αυτά.

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, η Μπόντι χαρακτήρισε τον Έπσταϊν «τέρας» και είπε στα θύματα ότι λυπάται για την κακοποίηση που υπέστησαν.

Στη συνέχεια, όμως, οι βουλευτές απηύθυναν σωρεία παραπόνων στη Μπόντι σχετικά με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης χειρίστηκε τη δημοσιοποίηση των φακέλων. Πολλοί επέκριναν αυτό που χαρακτήρισαν αποτυχία να αποκρυφθούν τα ονόματα των θυμάτων, όπως απαιτεί ο νόμος.

Η Δημοκρατική βουλευτής Pramila Jayapal δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δόθηκαν στη δημοσιότητα «γυμνές εικόνες» επιζωσών, κάποιες από τις οποίες είχαν προστατευμένη ταυτότητα «εδώ και δεκαετίες».

Η Jayapal ζήτησε από τις επιζώσες που βρίσκονταν στην αίθουσα να σηκωθούν και να σηκώσουν το χέρι τους αν δεν είχαν καταφέρει να συναντηθούν με το υπουργείο Δικαιοσύνης — με αποτέλεσμα να σηκωθούν όλες.

Στη συνέχεια ζήτησε από τη Μπόντι να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα για τον χειρισμό των αποσιωπήσεων.

Η Μπόντι αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις ερωτήσεις της Jayapal «θεατρινισμούς» και προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να κατέβω στο επίπεδο αυτής της γυναίκας».

Σε άλλο σημείο της ακρόασης, η γενική εισαγγελέας δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να προστατεύσουν τα θύματα εντός του χρονικού πλαισίου που όριζε η νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Είπε ότι οποιαδήποτε ονόματα έχουν δημοσιευθεί «κατά λάθος» έχουν «αμέσως διαγραφεί».

2. Ρεπουμπλικάνοι συμμετέχουν στις επικρίσεις για τον Έπσταϊν

Η ακρόαση έγινε πολύ έντονη και για τα ονόματα που είχαν «αφαιρεθεί» από τα αρχεία του Έπσταϊν.

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα κατηγόρησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι αφαίρεσε ονόματα ανθρώπων που κανονικά δεν έπρεπε να προστατεύονται και άρα δεν υπήρχε λόγος να αφαιρεθούν.

Σε κάποιους βουλευτές επετράπη να δουν τα αρχεία χωρίς λογοκρισία (χωρίς σβησμένα ονόματα). Μετά από αυτό, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να αποκαλύψει ξανά ορισμένα ονόματα σε τουλάχιστον ένα έγγραφο.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι ρώτησε τη Μπόντι:

ποιος ευθύνεται για το ότι σβήστηκαν αυτά τα ονόματα

και αν θα τιμωρηθεί κάποιος για αυτό το «λάθος».

Μάλιστα είπε ότι το θέμα είναι «μεγαλύτερο από το Γουότεργκεϊτ» και αφορά πολλές κυβερνήσεις των ΗΠΑ.

Η Μπόντι απάντησε ότι όλο αυτό είναι «πολιτικό αστείο», ενώ ο Μάσι συνέχιζε να τη ρωτά γιατί αρχικά είχαν κρυφτεί ονόματα — ανάμεσά τους και του δισεκατομμυριούχου Λες Γουέξνερ.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, παρενέβη και είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο Έπσταϊν διακινούσε γυναίκες για τον Γουέξνερ.

Ο ίδιος ο Γουέξνερ έχει στο παρελθόν πει ότι ο Έπσταϊν τού έκλεψε εκατομμύρια δολάρια όταν δούλευε ως οικονομικός του σύμβουλος.

Δικηγόρος του Γουέξνερ δήλωσε στο BBC ότι το 2019 οι εισαγγελείς των ΗΠΑ είχαν πει πως:

ο Γουέξνερ θεωρούνταν πηγή πληροφοριών για τον Έπσταϊν

δεν ήταν ύποπτος ούτε στόχος έρευνας.

Επίσης, είπε ότι ο Γουέξνερ συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, έδωσε πληροφορίες για τον Έπσταϊν και μετά δεν επικοινώνησαν ξανά μαζί του.

3. Ερώτηση βουλευτή για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Κατά τη συζήτηση για τους φακέλους Έπσταϊν, ο Δημοκρατικός βουλευτής της Καλιφόρνιας Τεντ Λιου αναφέρθηκε στον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ - τέως πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από αξιωματούχους και από την οικογένεια της γνωστής κατήγορού του, Βιρτζίνια Τζιούφρε, να καταθέσει στις ΗΠΑ.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία και το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε, χωρίς παραδοχή ευθύνης.

Ο Λιου προέβαλε στην ακρόαση μια φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα από τους φακέλους Έπσταϊν, η οποία τον δείχνει στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα. Δεν έχει δοθεί κανένα πλαίσιο για τη φωτογραφία.

Δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκε και η ίδια η εικόνα δεν υποδηλώνει εγκληματική πράξη.

Ο Λιου ρώτησε γιατί οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιήθηκαν για να ασκηθεί δίωξη κατά του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Η Μπόντι απάντησε ρωτώντας γιατί ο Λιου δεν απηύθυνε αυτά τα ερωτήματα στον πρώην γενικό εισαγγελέα Μέρικ Γκάρλαντ.

«Συμφωνώ μαζί σας», είπε ο Λιου, προσθέτοντας ότι ο Γκάρλαντ «τα έκανε θάλασσα».

4. Δημοκρατικοί πιέζουν για έρευνα στη Μινεάπολη

Παρότι οι φάκελοι Έπσταϊν κυριάρχησαν στην ακρόαση, η Μπόντι πιέστηκε επίσης από νομοθέτες για τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο ανθρώπων στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Τενεσί Στιβ Κοέν είπε στη Μπόντι ότι οι πυροβολισμοί ήταν «εκτελέσεις» που το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διερεύνησε.

«Αυτό ήταν λάθος και θα έπρεπε να το ερευνήσετε», είπε.

Η Μπόντι υπερασπίστηκε τις ενέργειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη Μινεσότα, λέγοντας ότι τόσο οι διαδηλωτές όσο και οι ομοσπονδιακοί πράκτορες υποκινήθηκαν από αιρετούς αξιωματούχους που, όπως ισχυρίστηκε, παρεμπόδισαν την επιβολή του νόμου και δήλωσαν ότι βρίσκονται «σε πόλεμο» με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Άλλοι Ρεπουμπλικάνοι έσπευσαν να τη στηρίξουν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής, βουλευτή Τζιμ Τζόρνταν, ο οποίος επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο η Μπόντι εφάρμοσε την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης από τον πρόεδρο Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC