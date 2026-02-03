Αρχεία Έπσταϊν: Ο Πίτερ Μάντελσον παραιτείται από τη Βουλή των Λόρδων μετά τη διαρροή emails

Ο Πίτερ Μάντελσον παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων έπειτα από τη δημοσιοποίηση σειράς emails που τον συνδέουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μηνύματα που φέρεται να διαρρέουν εμπιστευτικές επικοινωνίες της βρετανικής κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε καθώς ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι παρέδωσε φάκελο στην αστυνομία, μετά την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον είχε αποστείλει στον Έπσταϊν σειρά emails με ενημερώσεις που είχε λάβει ως υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τις ενέργειες της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο Στάρμερ ανέφερε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το πρωί της Τρίτης ότι ήταν σοκαρισμένος από τις αναφερόμενες διαρροές και ότι ζήτησε από τους αρμόδιους να συντάξουν νομοθεσία ώστε να αφαιρεθεί από τον Μάντελσον ο τίτλος ευγενείας του «το συντομότερο δυνατό». Η αποχώρηση του Μάντελσον ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής των Λόρδων, γεγονός που σημαίνει ότι από την Τετάρτη δεν θα είναι πλέον μέλος της Βουλής, αν και θα διατηρήσει τον τίτλο του, ο οποίος μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με πράξη του Κοινοβουλίου.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι ήταν «σωστό» να παραιτηθεί ο Μάντελσον, προσθέτοντας: «Όπως είπε ο πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, ο Πίτερ Μάντελσον απογοήτευσε τη χώρα του».

Ο πρωθυπουργός είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι θεωρεί αδιανόητο να μην μπορούν να αφαιρούνται πιο εύκολα οι τίτλοι ευγενείας σε περιπτώσεις κακής συμπεριφοράς. «Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι υπάρχει μια ευρύτερη ανάγκη η Βουλή των Λόρδων να μπορεί να απομακρύνει παραβάτες πιο γρήγορα», ανέφερε ο εκπρόσωπός του.

Απευθυνόμενος στο υπουργικό συμβούλιο, ο Στάρμερ είπε ότι: «Το να βλέπει το κοινό πολιτικούς να λένε ότι δεν θυμούνται αν έλαβαν σημαντικά χρηματικά ποσά ή όχι είναι απλώς εξωφρενικό, οδηγεί σε απώλεια εμπιστοσύνης προς όλους τους πολιτικούς και υπονομεύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη».

Ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, ο ανώτατος δημόσιος λειτουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, διερευνά τα emails που διέρρευσαν και εστάλησαν από τον Μάντελσον κατά τον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης Μπράουν, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων σχετικά με πιθανή πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και πρόωρη επιβεβαίωση ευρωπαϊκού πακέτου διάσωσης ύψους 500 δισ. ευρώ.

Τα έγγραφα έχουν πλέον διαβιβαστεί στη Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι θα τα εξετάσει και θα αξιολογήσει το ενδεχόμενο ευρύτερης έρευνας.

Στα emails που προωθήθηκαν στον Έπσταϊν από τα ανώτατα κλιμάκια της βρετανικής κυβέρνησης, την περίοδο που ο Μάντελσον ήταν υπουργός Επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται εμπιστευτικό κυβερνητικό έγγραφο που προοριζόταν για τον πρωθυπουργό και αφορούσε πιθανές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισ. λιρών.

Περιλαμβάνουν επίσης τον Μάντελσον να ισχυρίζεται ότι «προσπαθούσε σκληρά» να αλλάξει την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τα μπόνους των τραπεζιτών, την πρόωρη επιβεβαίωση ενός επικείμενου πακέτου διάσωσης για το ευρώ και την πρόταση ο διευθυντής της JPMorgan να «απειλήσει ήπια» τον υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα μπόνους.

Εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου επανεξετάζει όλα τα στοιχεία που διαθέτει για τα έγγραφα, ενώ αρχική εξέταση των φακέλων Έπσταϊν που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι «περιέχουν πιθανώς ευαίσθητες για τις αγορές πληροφορίες γύρω από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις επίσημες ενέργειες που ακολούθησαν για τη σταθεροποίηση της οικονομίας».

Ο πρωθυπουργός φέρεται να είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι πιστεύει πως ενδέχεται να αποκαλυφθούν και άλλα σκάνδαλα μέσα από το σύνολο των emails, δηλώνοντας ότι «δεν είναι καθησυχασμένος πως έχει αποκαλυφθεί ακόμη όλο το εύρος των πληροφοριών».

Έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στις αποκαλύψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης φαίνεται επίσης να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν κατέβαλε 75.000 δολάρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς, από τους οποίους ο Μάντελσον - τότε βουλευτής των Εργατικών - φέρεται να ήταν δικαιούχος.

Ο Έπσταϊν έστειλε επίσης 10.000 λίρες τον Σεπτέμβριο του 2009 στον σύντροφο του Μάντελσον, νυν σύζυγό του, Ρεϊνάλντο Άβιλα ντα Σίλβα, για τη χρηματοδότηση σπουδών οστεοπαθητικής και άλλων εξόδων.

Με πληροφορίες από Guardian