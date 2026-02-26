Αρχεία Έπσταϊν: Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ υποστηρίζει ότι οι γυναίκες στη φωτογραφία ήταν φροντίστριές του

Η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ έδωσε τη δική της απάντηση μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας από τα αρχεία Έπσταϊν, στην οποία εμφανίζεται μαζί με δύο γυναίκες με μπικίνι.

Εκπρόσωπος της οικογένειας μιλώντας στη Mirror, ανέφερε αρχικά πως ο Στίβεν Χόκινγκ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς του 20ού αιώνα και ο μακροβιότερος γνωστός ασθενής με τη νόσο ALS, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε υπονοούμενο περί ανάρμοστης συμπεριφοράς είναι «λανθασμένο και εντελώς αβάσιμο».

Οι δύο γυναίκες που εμφανίζονται στη φωτογραφία φέρονται να ήταν μακροχρόνιες φροντίστριές του. Η εικόνα τραβήχτηκε το 2006 στο ξενοδοχείο Ritz Carlton στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, όπου ο Χόκινγκ είχε δώσει ομιλία για την κβαντική κοσμολογία.

Ο Χόκινγκ ήταν ένας από τους 21 διακεκριμένους επιστήμονες που συμμετείχαν σε συνέδριο που διοργάνωσε ο Τζέφρι Έπσταϊν στο νησί Little St James και στο γειτονικό St Thomas το 2006.

Σε φωτογραφίες της εποχής φαίνεται, μεταξύ άλλων, σε μπάρμπεκιου με άλλους καλεσμένους, καθώς και σε υποβρύχια περιήγηση στον βυθό του νησιού, σκάφος που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε διαμορφωθεί ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει με το αναπηρικό του αμαξίδιο. Δεν υπάρχει φωτογραφία που να τους δείχνει μαζί. Το όνομα του καθηγητή αναφέρεται περισσότερες από 250 φορές στα εκατομμύρια emails και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν. Ωστόσο όπως ξεκαθαρίζουν και οι Αρχές, η αναφορά του ονόματός του δεν συνιστά κατηγορία και δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάποιο έγκλημα.

Σε email του 2015 προς τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Έπσταϊν φέρεται να πρότεινε οικονομική ανταμοιβή σε όποιον μπορούσε να διαψεύσει ισχυρισμό ότι ο Χόκινγκ είχε συμμετάσχει σε «όργιο με ανήλικες» στις Παρθένες Νήσους.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε δεν είχε διατυπώσει δημόσια τέτοια κατηγορία εναντίον του Χόκινγκ πριν από τον θάνατό της, και το συγκεκριμένο email αποτελεί τη μοναδική καταγεγραμμένη αναφορά σε τέτοιον ισχυρισμό.