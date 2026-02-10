Αρχεία Έπσταϊν: Η Μάξγουελ ζητά ξανά χάρη από τον Τραμπ με αντάλλαγμα «μαρτυρία υπέρ της αθωότητάς του»

Η Γκιλέιν Μάξγουελ, επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία έχει καταδικαστεί και εκτίει ποινή για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συναφείς κατηγορίες, απογοήτευσε τους ανακριτές όταν επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής (την Πέμπτη Τροπολογία) σε κατάθεσή της ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής τη Δευτέρα.

Όμως οι δικηγόροι της λένε ότι υπάρχει ένα πράγμα που θα μπορούσε να την κάνει να μιλήσει: μια προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει βρεθεί στο «μικροσκόπιο» λόγω των τεκμηριωμένων σχέσεών του με τον Έπσταϊν και του χειρισμού των φακέλων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης - εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν ούτε προέβη σε παρανομίες, θα μπορούσε τώρα να έχει την ευκαιρία να «καθαρίσει» το όνομά του, όπως δήλωσαν τη Δευτέρα οι δικηγόροι της Μάξγουελ.

«Η κα Μάξγουελ είναι έτοιμη να μιλήσει πλήρως και ειλικρινά εφόσον της δοθεί επιείκεια από τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, την οποία ανάρτησε στο X. «Μόνο εκείνη μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα. Σε κάποιους ίσως δεν αρέσει αυτό που θα ακούσουν, αλλά η αλήθεια έχει σημασία. Για παράδειγμα, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο πρόεδρος Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία».

«Μόνο η κα Μάξγουελ μπορεί να εξηγήσει το γιατί, και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση», πρόσθεσε ο Μάρκους. Η Μάξγουελ αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση έθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ ή τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, με τον Μάρκους να επικαλείται εκκρεμή προσφυγή habeas corpus, «η οποία δείχνει ότι η καταδίκη της βασίστηκε σε μια θεμελιωδώς άδικη δίκη».

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στη Μάξγουελ. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τον Ιούλιο, είπε στους δημοσιογράφους ότι «έχει το δικαίωμα» να τη χαρίσει, «αλλά είναι κάτι που δεν έχω σκεφτεί».

«Έχω το δικαίωμα να της δώσω χάρη, αλλά κανείς δεν μου το έχει ζητήσει», είπε συγκεκριμένα. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει στο νέο αίτημα της Μάξγουελ.

Τι έχει πει ο Τραμπ για μια πιθανή χάρη

Ο πρόεδρος μπορεί να απονείμει χάρη για ομοσπονδιακές ποινικές καταδίκες, επομένως ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα να το κάνει και με τη Μάξγουελ. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση εν μέσω της πολιτικής θύελλας γύρω από τους φακέλους Έπσταϊν, ακόμη κι αν η Μάξγουελ παρουσίαζε στοιχεία που θα «καθάριζαν» το όνομά του, θα ήταν πιθανότατα η πιο αμφιλεγόμενη.

Ο Τραμπ έχει στείλει ευχές στη Μάξγουελ αρκετές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων και μετά τη σύλληψή της το 2020. Είπε στους δημοσιογράφους τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς ότι «την είχε συναντήσει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια» και δήλωσε «της εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι κι αν είναι αυτό».

Τρεις μήνες αργότερα, επέμεινε σε συνέντευξη στο Axios λέγοντας: «Της εύχομαι τα καλύτερα. Θα ευχόμουν τα καλύτερα και σε εσάς. Θα ευχόμουν τα καλύτερα σε πολλούς ανθρώπους. Καλή τύχη. Ας αποδείξουν ότι κάποιος ήταν ένοχος». Όταν ρωτήθηκε γιατί θα ευχόταν καλή τύχη σε κάποιον που συνελήφθη για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, ο Τραμπ απάντησε: «Καταρχάς, δεν το γνωρίζω αυτό».

Τον Αύγουστο, η Μάξγουελ μεταφέρθηκε από ομοσπονδιακή φυλακή στη Φλόριντα σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας για γυναίκες στο Τέξας, αφού ανακρίθηκε από την Μπλανς, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς για φερόμενη προνομιακή μεταχείριση.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ φάνηκε να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει το αίτημα χάρης. Είπε ότι θα «πρέπει να εξετάσει» οποιαδήποτε αίτηση υποβάλει η Μάξγουελ πριν αποφασίσει, λέγοντας στο CNN ότι δεν είχε «ακούσει αυτό το όνομα εδώ και πολύ καιρό».

Όταν ρωτήθηκε για την άρνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου να εξετάσει την έφεση της Μάξγουελ, είπε ότι θα «το εξετάσει» και θα «μιλήσει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης».

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε «καν σκεφτεί» αν θα έδινε χάρη στη Μάξγουελ.

«Δεν το έχω σκεφτεί εδώ και μήνες. Ίσως να μην το έχω σκεφτεί καθόλου», είπε ο Τραμπ. «Δεν το αποκλείω ούτε το επιβεβαιώνω, δεν το σκέφτομαι καν».

Με πληροφορίες από time.com