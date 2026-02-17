Αρχεία Έπσταϊν: «Χρειάζομαι απελπισμένα χρήματα» - Η Σάρα Φέργκιουσον ζητούσε να δουλέψει ως οικιακή βοηθός του

Νέες αποκαλύψεις από emails που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φέρνουν στο φως ότι η Σάρα Φέργκιουσον, ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν να την προσλάβει ως βοηθό στο σπίτι του.

Στα νέα emails που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η 66χρονη ανέφερε ότι χρειαζόταν «απεγνωσμένα» χρήματα και πρότεινε στον Έπσταϊν να την προσλάβει.

Σε email της στις 16 Μαΐου του 2010, φέρεται να του έγραφε χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν με κάνεις βοηθό σου στο σπίτι; Είμαι η πιο ικανή και χρειάζομαι απελπισμένα τα χρήματα. Σε παρακαλώ, Τζέφρι, σκέψου το».

Η ανταλλαγή emails έγινε αφού ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε εκτίσει 13 μήνες φυλάκισης στη Φλόριντα για προσέλκυση και εκμετάλλευση ανήλικης για πορνεία.

Σε προηγούμενα emails τον Ιανουάριο του 2010, η Φέργκιουσον είχε εκφράσει την εκτίμησή της προς το πρόσωπό του, γράφοντας ότι είναι «θρύλος» και ότι βρίσκεται «στην υπηρεσία του».

Σε άλλο email του Αυγούστου toy 2009, τον ευχαρίστησε για τη βοήθεια του σε επαγγελματικά deals, λέγοντας ότι η καλοσύνη του την είχε συγκινήσει ιδιαίτερα.

Παρά τις δηλώσεις περί αποστασιοποίησης από τον Έπσταϊν, έγγραφα που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι τόσο η Φέργκιουσον όσο και ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου, επικοινώνησαν μαζί του επανειλημμένα μετά την καταδίκη του το 2008.

Η Φέργκιουσον αργότερα παραδέχτηκε ότι έκανε «τρομερό λάθος», όταν δέχτηκε σχεδόν 20.000 δολάρια από τον Έπσταϊν για να καλύψει χρέη, προσθέτοντας ότι καταδικάζει την παιδεραστία.

