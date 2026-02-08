H UBS διαχειριζόταν για χρόνια τα χρήματα της Γκιλέιν Μάξγουελ, ακόμη και μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν

Η UBS άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς για τη Γκιλέιν Μάξγουελ το 2014, μόλις λίγους μήνες αφότου η JPMorgan Chase είχε αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, και τη βοήθησε να διαχειριστεί έως και 19 εκατ. δολάρια τα χρόνια που προηγήθηκαν της καταδίκης της για σεξουαλική διακίνηση, σύμφωνα με έγγραφα.

Τα έγγραφα, που αποτελούν μέρος αρχείου το οποίο δημοσιοποίησε τον περασμένο μήνα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ρίχνουν νέο φως στην έκταση της τραπεζικής σχέσης της ελβετικής τράπεζας UBS με τη Μάξγουελ, η οποία συνελήφθη το 2020 και καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στην σεξουαλική κακοποιήση δεκάδων ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν. Σήμερα εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Τα έγγραφα - που περιλαμβάνουν emails και τραπεζικές καταστάσεις - δείχνουν ότι η ελβετική τράπεζα άνοιξε για τη Μάξγουελ προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς με μετρητά, μετοχές και επενδύσεις σε hedge funds (σ.σ. επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται χρήματα πολύ πλούσιων ιδιωτών).

Η UBS της ανέθεσε δύο relationship managers (σ.σ. στελέχη που εξυπηρετούν πελάτες υψηλόυ προφίλ), οι οποίοι τη βοήθησαν να μετακινήσει εκατομμύρια δολάρια και της παρείχαν επιπλέον προνόμια που η τράπεζα επιφυλάσσει σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.

Το 2014, μετά το κλείσιμο των λογαριασμών του Έπσταϊν από την JPMorgan, η UBS του παρείχε πιστωτική κάρτα, σύμφωνα με email.

Ο Έπσταϊν είχε φυλακιστεί και το 2008 είχε δηλώσει ένοχος για παρότρυνση σε πορνεία ανήλικης. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός έκλεισε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Λογιστής του Έπσταϊν του ανέφερε ότι η UBS έλαβε την απόφαση λόγω «κινδύνου φήμης», όπως προκύπτει από email.

Παρά ταύτα, η τράπεζα συνέχισε τη συνεργασία της με τη Μάξγουελ, παρότι η εγγύτητά της με τον Έπσταϊν είχε αναφερθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και συνέντευξη του ίδιου του χρηματοδότη.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις παρατυπίας εκ μέρους της UBS ή των συμβούλων της.

Με πληροφορίες από Reuters