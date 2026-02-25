Αρχεία Έπσταϊν: Φωτογραφία απαθανατίζει τον Στίβεν Χόκινγκ σε τροπικό νησί ανάμεσα σε δύο γυναίκες με μπικίνι

Οι αποκαλύψεις στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν συνεχίζονται, με νέα έγγραφα και φωτογραφίες που φέρνουν στο φως προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της πολιτικής και της ψυχαγωγίας.

Η τελευταία δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια έγγραφα, και ανάμεσά τους βρίσκεται και μια φωτογραφία του βρετανού φυσικού Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος απαθανατίζεται δίπλα σε δύο γυναίκες με μπικίνι σε ένα τροπικό νησί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, ενώ η ταυτότητα των δύο γυναικών έχει αποκρυφτεί.

Η εικόνα αυτή έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες εμφανίσεις του Χόκινγκ στα αρχεία, όπου είχε ήδη απεικονιστεί στο νησί «Little St. James», το περιβόητο ιδιωτικό καταφύγιο του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Χόκινγκ επισκέφθηκε το νησί το Μάρτιο του 2006 για ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο φέρεται να χρηματοδοτήθηκε από τον Έπσταϊν. Ωστόσο, παρά τις εμφανίσεις του στο νησί, δεν έχει ποτέ φωτογραφηθεί δίπλα στον ίδιο τον Έπσταϊν.

Συνολικά, ο Στίβεν Χόκινγκ εμφανίζεται περίπου 250 φορές στα αρχεία, όμως σύμφωνα με τις Αρχές, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εμφάνιση του στα αρχεία δεν υποδηλώνει καμία παράνομη πράξη ή εμπλοκή σε αδικήματα.

Οι φωτογραφίες και τα έγγραφα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου πληροφοριών για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν, οι οποίες εξακολουθούν να εξετάζονται από τις Αρχές και τον Τύπο.



Όμως οι αποκαλύψεις αυτές προκαλούν έντονη συζήτηση για το πώς διάσημοι και επιστήμονες βρέθηκαν στο περιβάλλον του Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από lbc.co.uk