Αρχεία Έπσταϊν: Έρευνα των αρχών στα γραφεία της τράπεζας Edmond de Rothschild στο Παρίσι

Έρευνα στα γραφεία της τράπεζας Edmond de Rothschild στο Παρίσι πραγματοποίησαν οι γαλλικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν».

Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, η έφοδος έγινε την Παρασκευή, στο πλαίσιο έρευνας που έχει ξεκινήσει από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία της Γαλλίας για πιθανή διαφθορά δημοσίων λειτουργών, με επίκεντρο τον Γάλλο διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία της διευθύνουσας συμβούλου της τράπεζας, Αριάν ντε Ρότσιλντ.

Αρχεία Έπσταϊν: Ο ρόλος του διπλωμάτη

Ο Φαμπρίς Αϊντάν, ο οποίος είχε αποσπαστεί στα Ηνωμένα Έθνη, φέρεται να εμπλέκεται στα έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Στο παρελθόν είχε εργαστεί στην Edmond de Rothschild, πριν ενταχθεί στον ενεργειακό όμιλο Engie, ο οποίος διέκοψε τη συνεργασία μαζί του μετά τις αποκαλύψεις.

Το όνομά του ήρθε στο φως τον Ιανουάριο, όταν οι αμερικανικές αρχές δημοσιοποίησαν χιλιάδες αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο διπλωμάτης φέρεται να είχε μεταβιβάσει διπλωματικές πληροφορίες στον Έπσταϊν ή να τον είχε εξυπηρετήσει σε διάφορες περιπτώσεις την περίοδο 2010 - 2017.

Αρχεία Έπσταϊν: Η αντίδραση της τράπεζας

Πηγή κοντά στην Edmond de Rothschild ανέφερε ότι η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, επισημαίνοντας ότι είχε ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα από τη στιγμή που προέκυψαν υποψίες για τον πρώην εργαζόμενο, ο οποίος απασχολήθηκε εκεί την περίοδο 2014 - 2016.

Την υπόθεση χειρίζονται οι ερευνητές της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των Οικονομικών και Φορολογικών Αδικημάτων (OCLCIFF), οι οποίοι είχαν ήδη καλέσει τον Αϊντάν για κατάθεση στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών είχε παραπέμψει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα ξεκίνησε διοικητική και πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του διπλωμάτη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος των σχέσεων και των πιθανών παραβιάσεων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από AFP News Agency