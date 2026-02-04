Αρχεία Έπσταϊν: Email φέρεται να επιβεβαιώνει τη γνησιότητα της φωτογραφίας του Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ

Ένα email που φέρεται να προέρχεται από τη Γκισλέιν Μάξγουελ φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η φωτογραφία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ με το χέρι του γύρω από τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση, είναι αυθεντική.

Ο πρώην πρίγκιπας, που αρνείται διαχρονικά οποιαδήποτε παρανομία, είχε στο παρελθόν αμφισβητήσει τη γνησιότητα της φωτογραφίας, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να είχε υποστεί επεξεργασία και ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ την Τζουφρέ.

Ωστόσο, σε μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της τελευταίας δέσμης των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν», με τίτλο «σχέδιο δήλωσης» και αποστολέα μια «G Maxwell» προς τον Τζέφρι Έπσταϊν το 2015, αναφέρεται: «Το 2001 βρισκόμουν στο Λονδίνο όταν [διαγραφή] γνώρισε αρκετούς φίλους μου, μεταξύ των οποίων και τον πρίγκιπα Άντριου. Τραβήχτηκε μια φωτογραφία, καθώς φαντάζομαι ότι ήθελε να τη δείξει σε φίλους και συγγενείς».

Η οικογένεια της Τζουφρέ, η οποία πέθανε το 2025, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι το email αποδεικνύει πως εκείνη «δικαιώνεται για ακόμη μία φορά».

«Επαναλαμβάνουμε ότι η Βιρτζίνια έλεγε την αλήθεια. Παρά τις απειλές κατά της ζωής της και τις εκστρατείες δυσφήμισης εναντίον της, δεν δίστασε ποτέ», ανέφεραν τα δύο αδέλφια της και οι δύο νύφες της.

«Θυμόταν όσα είχε βιώσει και από ποιους, τα κατέγραψε και τα κατήγγειλε στις Αρχές».

Η οικογένεια πρόσθεσε ότι «ελπίζει ο Άντριου να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες».

Στο email, που δημοσιοποιήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ), σημειώνεται επίσης ότι η «G Maxwell» δεν γνώριζε «ο,τιδήποτε ανάρμοστο» να έχει συμβεί στο σπίτι της.

Το όνομα του προσώπου έχει αφαιρεθεί από τη δημοσιευμένη εκδοχή του εγγράφου, ωστόσο οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι πρόκειται για τη Μάξγουελ, η οποία αναφερόταν στην Τζουφρέ.

Η Τζουφρέ - ένα από τα γνωστότερα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν - είχε ισχυριστεί ότι ο Άντριου είχε σεξουαλική επαφή μαζί της τρεις φορές, όταν εκείνη ήταν ανήλικη.

Ο τότε Βρετανός πρίγκιπας, που αρνείται σταθερά τις κατηγορίες, κατέληξε το 2022 σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζουφρέ, χωρίς καμία παραδοχή ευθύνης ή απολογία.