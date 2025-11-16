Αρχεία Έπσταϊν: Από τον Τσόμσκι μέχρι τον Θίελ - Ποιοι εμφανίζονται στα νέα έγγραφα

Περισσότερες από 20.000 σελίδες εγγράφων από το αρχείο του διαβόητου χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, αποκαλύπτοντας εκτεταμένη αλληλογραφία και επαφές του με προσωπικότητες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και τον χώρο των media.

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν αναφορές σε πρόσωπα όπως ο Άντριου Μάουντμπάτεν - Γουίνδσορ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην σύμβουλός του Στιβ Μπάνον, καθώς και δημοσιογράφους, συγγραφείς και επιχειρηματίες υψηλού προφίλ. Οι αναφορές αυτές δεν υποδηλώνουν από μόνες τους παράνομη δραστηριότητα, αλλά φωτίζουν το εύρος των επαφών του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ, ο οποίος επί χρόνια διατηρούσε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, έχει δηλώσει ότι «έκοψαν επαφές» περίπου το 2004, πολύ πριν την πρώτη σύλληψη του χρηματιστή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Μάικλ Γουλφ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στα έγγραφα είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάικλ Γουλφ, γνωστός από το βιβλίο Fire and Fury του 2018 για την πρώτη προεδρία Τραμπ. Στην αλληλογραφία του με τον Έπσταϊν, η οποία χρονολογείται από το 2015 έως το 2016, φαίνεται πως ο Γουλφ ενημέρωνε τον χρηματιστή για ερωτήσεις που επρόκειτο να θέσει το CNN στον Τραμπ σχετικά με τη γνωριμία του με τον Έπσταϊν, καθώς και για πιθανά επικοινωνιακά «ανοίγματα» κατά την προεκλογική περίοδο.

Λάρι Σάμερς / Φωτ: EPA, αρχείου

Σε ένα μήνυμα του 2015, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος για την προεδρία, ο Έπσταϊν ρωτά τον Γουλφ: «Αν προσπαθούσαμε να του διαμορφώσουμε μια απάντηση, τι θα πρότεινες;» Ο Γουλφ του απαντά: «Άφησέ τον να κρεμαστεί μόνος του».

Σε άλλο email, τον Οκτώβριο του 2016, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ο Γουλφ φαίνεται να προσφέρει στον Έπσταϊν μια πιθανή συνέντευξη που θα μπορούσε, όπως γράφει, να «τελειώσει» τον Τραμπ πολιτικά. Ο Γουλφ, σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, επιβεβαίωσε ότι μέρος της αλληλογραφίας είναι αυθεντικό και πρόσθεσε: «Προσπαθώ να μιλήσω για αυτή την ιστορία εδώ και πολύ καιρό».

Λάρι Σάμερς: Συχνή επικοινωνία και «γνωριμίες υψηλού επιπέδου»

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται επίσης αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταϊν και του Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Κλίντον και πρώην προέδρου του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Είχε ήδη γίνει γνωστό ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν επαφή, όμως το νέο υλικό δείχνει μια πιο συχνή και θερμή επικοινωνία, με τον Έπσταϊν να επιδιώκει να συνδέσει τον Σάμερς με διεθνείς προσωπικότητες.

Μάικλ Γουλφ / Φωτ: EPA, αρχείου

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2016, ο Σάμερς φαίνεται να ζητά από τον Έπσταϊν να αποφύγει οποιαδήποτε προσπάθεια διασύνδεσης με τον τότε νέο πρόεδρο: «Μη διαθέσεις ούτε λεπτό για μένα σε σχέση με τον Τραμπ», του γράφει, εξηγώντας ότι, λόγω του τρόπου που ο Τραμπ χειρίζεται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά και των σχέσεών του με τη Ρωσία, «είναι καλύτερα να βρίσκομαι ένα εκατομμύριο μίλια μακριά».

Εκπρόσωπος του Σάμερς αρνήθηκε να σχολιάσει τα νέα ευρήματα, παραπέμποντας σε παλιότερη δήλωσή του ότι ο πρώην υπουργός «μετανιώνει βαθιά» για το ότι παρέμεινε σε επαφή με τον Έπσταϊν μετά την πρώτη καταδίκη του.

Κάθριν Ρούμελερ: Αλληλογραφία για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε στη δημοσιότητα και σειρά emails μεταξύ του Έπσταϊν και της Κάθριν Ρούμελερ, η οποία διετέλεσε νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ομπάμα και σήμερα είναι επικεφαλής νομικού τμήματος στην Goldman Sachs.

Κάθριν Ρούμελερ / Φωτ: EPA, αρχείου

Στην αλληλογραφία του Αυγούστου 2018 συζητούν για τις πληρωμές προς την Στόρμι Ντάνιελς πριν τις εκλογές του 2016, ένα ζήτημα για το οποίο ο Τραμπ έχει καταδικαστεί για παραποίηση επιχειρηματικών εγγράφων, ενώ αρνείται ότι είχε σχέση με την ηθοποιό. Η συνομιλία κορυφώνεται με μήνυμα του Έπσταϊν: «Βλέπεις; Ξέρω πόσο βρώμικος είναι ο Ντόναλντ».

Η Goldman Sachs ανακοίνωσε ότι στηρίζει την Ρούμελερ, επισημαίνοντας πως τα email «προηγούνται κατά πολύ» της πρόσληψής της στον όμιλο. Η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «μετανιώνει που γνώρισε τον Έπσταϊν».

Πίτερ Θίελ: Πρόσκληση στο νησί και δημόσια αποστασιοποίηση

Στα έγγραφα εμφανίζεται και ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Πίτερ Θίελ, γνωστός για τη μεταβαλλόμενη στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έπσταϊν, σε email του Νοεμβρίου 2018, τον προσκαλεί να τον επισκεφθεί στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, έναν από τους τόπους όπου ο χρηματιστής φέρεται να είχε διαπράξει εγκλήματα.

Πίτερ Θίελ / Φωτ: EPA, αρχείου

Εκπρόσωπος του Θίελ δήλωσε στο Politico ότι ο επενδυτής ποτέ δεν επισκέφθηκε το νησί. Ο ίδιος ο Θίελ, σε συνέντευξή του στο podcast «Joe Rogan Experience» τον Αύγουστο του 2024, παραδέχτηκε ότι είχε συναντήσει τον Έπσταϊν «μερικές φορές» γύρω στο 2014, αναγνωρίζοντας ότι «δεν έκανε τις απαραίτητες ερωτήσεις» για το ποιος ήταν και τι έκανε. Όπως είχε πει, ο Έπσταϊν «ήξερε πολλά για θέματα φορολογίας», κάτι που φαίνεται πως ενδιέφερε αρκετούς από τους συνομιλητές του.

Νόαμ Τσόμσκι: Σποραδική επαφή και συζητήσεις για τον Τραμπ

Το υλικό περιλαμβάνει επίσης αλληλογραφία μεταξύ του Νόαμ Τσόμσκι και του Έπσταϊν. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, οι συνομιλίες τους είναι ως επί το πλείστον προσωπικές ή ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε email του Δεκεμβρίου 2016, ο Τσόμσκι σχολιάζει την απροθυμία του Τραμπ να εγκατασταθεί πλήρως στον Λευκό Οίκο, γράφοντας προς τον Έπσταϊν: «Βλέπω ότι η πρόβλεψή σου επαληθεύτηκε — ο Τραμπ θεωρεί τον Λευκό Οίκο υπερβολικά πρωτόγονο».

Νοαμ Τσόμσκι / Φωτ: EPA, αρχείου

Ο Τσόμσκι έχει δηλώσει σε παλαιότερη τοποθέτησή του ότι ο Έπσταϊν τον είχε βοηθήσει να μεταφέρει χρήματα μεταξύ λογαριασμών «χωρίς ούτε ένα δολάριο από τον Έπσταϊν», και ότι οι συναντήσεις τους ήταν σποραδικές.

Πέγκι Σίγκαλ: Προσπάθειες επιρροής των ΜΜΕ στην υπόθεση της Τζιούφρε

Ένα ακόμη πρόσωπο που εμφανίζεται στα έγγραφα είναι η Πέγκι Σίγκαλ, μία από τις πιο γνωστές σύμβουλους επικοινωνίας στη Νέας Υόρκη, με μακρά παρουσία στα media και ισχυρούς δεσμούς με την κινηματογραφική βιομηχανία. Ο Έπσταϊν τη συμβουλευόταν συχνά την περίοδο που το σκάνδαλο σε βάρος του διογκωνόταν.

Σε email του 2011, ο Έπσταϊν της ζητά να προσεγγίσει την ιδρύτρια του Huffington Post, Αριάνα Χάφινγκτον, ζητώντας της να υποβαθμίσει τον ισχυρισμό της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αργότερα θα γίνει κεντρική κατήγορος τόσο κατά του Έπσταϊν όσο και κατά του Άντριου Μάουντμπάτεν - Γουίνδσορ

Πέγκι Σίγκαλ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Τζιούφρε πέθανε από αυτοχειρία νωρίτερα φέτος. Ο Έπσταϊν υποστηρίζει στο email ότι η Χάφινγκτον «θα έπρεπε να αναδείξει τους κινδύνους των ψευδών καταγγελιών». Η Σίγκαλ απαντά πως μπορεί να προωθήσει το μήνυμα μόνο αν ο Έπσταϊν «το ξαναγράψει πιο καθαρά».

Μιλώντας σήμερα στο BBC, η Σίγκαλ είπε ότι ποτέ δεν μετέφερε το αίτημα στην Χάφινγκτον: «Δεν την κάλεσα. Θα ήταν παραλογισμός να διακινδυνεύσω τη σχέση μου μαζί της». Χαρακτήρισε μάλιστα το αίτημα του Έπσταϊν «γελοίο» και ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο «προσπαθούσε να παρασύρει ανθρώπους στον παραληρηματικό του κόσμο».

