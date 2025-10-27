Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων για τη στήριξη δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρέχει η κυβέρνηση Τραμπ στην Αργεντινή. Το σχέδιο, που έχει στόχο τη διάσωση της οικονομίας του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί την κυβέρνηση Μιλέι σημαντικό σύμμαχο στη Λατινική Αμερική και, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, έχει αναλάβει μια σειρά από οικονομικά μέτρα για τη σταθεροποίηση του πέσο και την αποφυγή οικονομικής κατάρρευσης. Ωστόσο, πολλοί πολιτικοί, ακόμη και εντός του κινήματος MAGA, αμφισβητούν κατά πόσο η «διάσωση» της Αργεντινής εξυπηρετεί πραγματικά τα αμερικανικά συμφέροντα.

«Η διοίκηση θα δυσκολευτεί να εξηγήσει πώς το ‘Argentina First’ συνδέεται με το ‘America First’», σχολίασε ο πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών Μπραντ Σέτσερ. «Η στήριξη δίνεται χωρίς τις αναγκαίες πολιτικές δεσμεύσεις που συνήθως συνοδεύουν τέτοιες συμφωνίες».

Ο Μπέσεντ υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής για γραμμή ανταλλαγής ύψους 20 δισ. δολαρίων, ενώ εξετάζεται και ένα δεύτερο δάνειο αντίστοιχου μεγέθους από ιδιωτικές αμερικανικές τράπεζες. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν παρέμβει άμεσα στις αγορές συναλλάγματος για να στηρίξουν το πέσο. Ο ίδιος ο Μπέσεντ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X: «Ο πρόεδρος Μιλέι εργάζεται σκληρά για να ανατρέψει χρόνια δημοσιονομικής ανευθυνότητας και υπερχρέωσης. Μια σταθερή Αργεντινή είναι προς το στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ».

ΗΠΑ- Αργεντινή: Πολιτικό κόστος και οργή στον αγροτικό τομέα

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αντίδραση δεν άργησε να έρθει. Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, στενή σύμμαχος του Τραμπ, κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο για «διάσωση ξένης χώρας με δισεκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων», ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί παλεύουν με τα χρέη τους. «Πώς είναι αυτό America First;», έγραψε χαρακτηριστικά στο X.

Η δυσαρέσκεια κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν αποκαλύφθηκε ότι η Κίνα σκοπεύει να αντικαταστήσει τις εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ με προμήθειες από την Αργεντινή, πλήγμα για τους Αμερικανούς παραγωγούς που ήδη δοκιμάζονται από τον εμπορικό πόλεμο Πεκίνου–Ουάσιγκτον. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια αγοράς αργεντινού βοδινού κρέατος, προκαλώντας οργή στις αγροτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

«Αυτό έπεσε σαν βαρίδι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα. «Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι στις μεσοδυτικές πολιτείες αισθάνονται προδομένοι. Ο πρόεδρος φαίνεται να βάζει τις προσωπικές του σχέσεις πάνω από τα αμερικανικά συμφέροντα». Στο ίδιο μήκος κύματος, η γερουσιαστής Ντεμπ Φίσερ εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για τις εισαγωγές κρέατος από την Αργεντινή, καλώντας τον Τραμπ να επικεντρωθεί σε εμπορικές συμφωνίες που ενισχύουν την αμερικανική αγροτική παραγωγή.

Ορισμένοι οικονομολόγοι, ωστόσο, υπερασπίζονται την επιλογή Τραμπ. Ο Μάικλ Στρέιν, αναλυτής του American Enterprise Institute, υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος Μιλέι προσπαθεί να εφαρμόσει δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, συμβατές με τις αρχές της ελεύθερης αγοράς». Κατά τον ίδιο, η οικονομική βοήθεια δεν εγκυμονεί υπερβολικό ρίσκο για τους Αμερικανούς φορολογούμενους και ενισχύει τη γεωπολιτική επιρροή των ΗΠΑ στη Νότια Αμερική.

Παρόλα αυτά, οι Δημοκρατικοί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για να επιτεθούν στον Τραμπ. Μια ομάδα με επικεφαλής τη Λίντα Σάντσεζ απέστειλε επιστολή στον Μπέσεντ, καταγγέλλοντας ότι η χρηματοδότηση συνδέεται με τις εκλογές της Αργεντινής και ότι θα ανακληθεί εάν ο Μιλέι ηττηθεί. «Οι εξουσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επηρεάζουν εκλογές στο εξωτερικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Παρά το πολιτικό κόστος, ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να στηρίξει τον Μιλέι, θεωρώντας τον «πολιτικό σύμμαχο» που ενσαρκώνει τη μάχη κατά του κρατισμού στη Λατινική Αμερική. Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει καρπούς ή αν θα μετατραπεί σε ένα ακόμη πολιτικό βάρος ενόψει των αμερικανικών εκλογών του 2026.

