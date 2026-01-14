Αργεντινή: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 35 τραυματίες έπειτα από «μετεωρολογικό τσουνάμι»

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν όταν γιγαντιαία κύματα σάρωσαν παραλίες στην Αργεντινή.

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Πολιτική Προστασία επιβεβαίωσε ότι το θύμα είναι ο 29χρονος Yair Manno από την παραθαλάσσια πόλη Mar del Plata.

Όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα La Nación, ο Manno βρισκόταν κοντά σε ψαράδες στη λιμνοθάλασσα Mar Chiquita, όταν το ρεύμα εισέβαλε αιφνιδιαστικά, παγιδεύοντας χιλιάδες λουόμενους. Το Associated Press ανέφερε ότι ο 29χρονος ζούσε στη Γαλλία και είχε επιστρέψει στο Mar del Plata για να επισκεφθεί την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρασύρθηκε από το νερό και στη συνέχεια χτύπησε το κεφάλι του στα βράχια. Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών, που του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μόλις εντοπίστηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παράλληλα, 35 άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες είτε επί τόπου είτε σε νοσοκομεία, με τραύματα όπως κοψίματα, χτυπήματα και εκδορές, σύμφωνα με το Crónica. Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύτηκε έπειτα από καρδιακή προσβολή, όπως ανέφερε το AP.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν δείχνουν πλήθη ανθρώπων να σπρώχνονται και να προσπαθούν να διαφύγουν από τα τεράστια κύματα.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας του Μπουένος Άιρες, Fabián García, χαρακτήρισε το περιστατικό «απρόβλεπτο», σημειώνοντας ότι «δεν υπήρχαν μετεωρολογικές ή επιστημονικές μελέτες που να το είχαν προβλέψει».

Το φαινόμενο περιγράφεται ως μετεωρολογικό τσουνάμι (meteotsunami), με κύματα που φέρεται να έφτασαν έως και τα πέντε μέτρα. «Πρόκειται για ένα απρόβλεπτο γεγονός· δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να επαναληφθεί», δήλωσε ο García.

Το μετεωρολογικό τσουνάμι προκαλείται από απότομες μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης, των ανέμων ή των καιρικών συνθηκών.

«Το να βλέπεις τη θάλασσα να υποχωρεί ξαφνικά και μετά να επιστρέφει με τέτοια ένταση ήταν συγκλονιστικό. Αρχίσαμε να βγάζουμε ανθρώπους από το νερό», δήλωσε στο Crónica ο ναυαγοσώστης της Ατλαντικής Ακτής Maximiliano Prensky. «Είχαμε σχεδόν 5.000 άτομα μέσα στη θάλασσα και ακόμη περισσότερους στην ακτή».

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το νερό να παρασύρει τσάντες, ξαπλώστρες και ομπρέλες. «Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη· δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ναυαγοσώστης στο Diario de Cuyo.

