Αργεντινή: Δεκαπεντάχρονος σκότωσε 13χρονο μαθητή και τραυμάτισε άλλους οκτώ

Ένας 13χρονος μαθητής σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από τα πυρά 15χρονου σε σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ, μιας πόλης 16.000 κατοίκων, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο.

«Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μαθήτρια στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

Έξι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το σχολείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Σάντα Φε.

Άλλοι δύο τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Οι ταυτότητες του δράστη και των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε «κυνηγετικό όπλο», σύμφωνα με δηλώσεις ενός τοπικού αξιωματούχου, του Ραμίρο Μουνιός, στο δίκτυο TN.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ