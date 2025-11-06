Το «Arc de Trump» που παρουσίασε ο Τραμπ θα ξεπερνά το Μνημείο του Λίνκολν

Έως και 100 εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσε να κοστίσει η «Αψίδα του Τραμπ», έργο που έχει εξαγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Το έργο, που φέρει τον τίτλο «Arc de Trump», δηλαδή Αψίδα του Τραμπ σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω των εκστρατειών του για οικονομική ενίσχυση. Όπως ανέφερε άνθρωπος από το στενό του περιβάλλον στο Axios, ο Τραμπ έχει ήδη επιλέξει την εκδοχή που θα ξεχωρίζει:

«Υπάρχει ένα μικρό τόξο, ένα μεσαίο και ένα μεγάλο. Και φυσικά, του αρέσει το μεγάλο, αρκεί να είναι μεγάλο, χρυσό και λευκό».

Ντόναλντ Τραμπ: Κανένα σχόλιο από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει ακόμα τα δημοσιεύματα. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει πως η «Αψίδα του Τραμπ», ενδεχομένως, ξεπεράσει σε ύψος το Μνημείο του Λίνκολν, που δεσπόζει στην Ουάσινγκτον.

Το μνημείο, που φέρει την προσωρινή ονομασία «Arc de Trump», προορίζεται να εγκαινιαστεί το 2026, με αφορμή τη 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από ιδιώτες υποστηρικτές του προέδρου.

Ο Τραμπ, με πολυετή εμπειρία στην αγορά ακινήτων, παρουσίασε τις πρώτες μακέτες του έργου κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο.

Μπορεί να μην έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμύριουχος επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, αλλά ο Λευκός Οίκος έχει ήδη αρχίσει να αλλάξει όψη. Ο πρόεδρος προχώρησε σε χρυσή ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, πλακόστρωσε τον Κήπο των Ρόδων και συγκέντρωσε 250 εκατομμύρια δολάρια, για τη δημιουργία μίας νέας αίθουσας δεξιώσεων. Παράλληλα, διέταξε την απομάκρυνση των αστέγων από κεντρικά σημεία της Ουάσιγκτον, στο όνομα της «αναβάθμισης» της πόλης.

Ο Τραμπ μεταμορφώνει την Ουάσιγκτον

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο ένας πρόεδρος ή μια πρώτη κυρία να προχωρούν σε αλλαγές στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται να στοχεύει σε μια ευρύτερη και περισσότερο ορατή παρέμβαση, που ξεπερνά τα όρια της προεδρικής κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί η νέα αψίδα να βασιστεί στο πρότυπο της Αψίδας του Θιστο Παρίσι και να υποδέχεται τους επισκέπτες που διασχίζουν τη Γέφυρα του Μνημείου (Memorial Bridge) από το Νεκροταφείο του Άρλινγκτον προς το κέντρο της Ουάσιγκτον.

«Κάθε φορά που κάποιος περνά αυτή τη γέφυρα προς το Μνημείο του Λίνκολν, λέει πως κάτι λείπει από εκεί. Έχουμε διάφορες εκδοχές, αυτό είναι ένα προσχέδιο», δήλωσε ο Τραμπ σε δείπνο με δωρητές την Τετάρτη το βράδυ, αναφερόμενος στο κυκλικό κομμάτι πρασίνου που βρίσκεται στο τέλος της γέφυρας.

Σε άλλη εκδήλωση, όπου παρουσίασε τα σχέδια για την αίθουσα δεξιώσεων, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές της αψίδας, μικρή, μεσαία και μεγάλη, και πως ο ίδιος προτιμά τη μεγαλύτερη. Όπως είπε, το έργο για την αίθουσα δεξιόσεων είναι ήδη «πλήρως χρηματοδοτημένο» και μέρος των χρημάτων που περίσσεψαν θα κατευθυνθεί στην ανέγερση της αψίδας.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες ή ποιο θα είναι το τελικό κόστος του έργου.

Με πληροφορίες από Axios, People