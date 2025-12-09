«Αποσυντιθέμενες χώρες με αδύναμη ηγεσία» - Νέα επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεσή κατά των ευρωπαϊκών συμμάχων του, χαρακτηρίζοντας την Ευρώπη «αποσυντιθέμενη» και τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους», σε συνέντευξη που παραχώρησε στο POLITICO.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας, Ουκρανίας και εντείνουν τις ανησυχίες ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τους παραδοσιακούς της εταίρους. «Τους θεωρώ αδύναμους. Θέλουν να είναι τόσο “πολιτικά ορθοί” που δεν ξέρουν τι να κάνουν» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως η Ευρώπη «έχει χάσει τον έλεγχο της μετανάστευσης» και δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο / EPA

Τραμπ: Συγκρούσεις με Ευρώπη και νέο ρήγμα για την Ουκρανία

Οι δηλώσεις αυτές επιτείνουν το χάσμα με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ. Την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να εγκαταλείψει την Ουκρανία, ο ίδιος όχι μόνο δεν καθησύχασε, αλλά δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από το Κίεβο.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα στήριξης που εξέπεμψαν χθες, στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, κατά τις συναντήσεις τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ έκανε, μάλιστα, και βήμα πολιτικής παρέμβασης στη «Γηραιά Ήπειρο», δηλώνοντας ανοιχτά ότι προτίθεται να στηρίζει πολιτικούς υποψηφίους στην Ευρώπη, εφόσον ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις του.

«Έχω ήδη στηρίξει ανθρώπους που πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν», είπε, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Βίκτορ Όρμπαν, τον ακροδεξιό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν νέα αντίδραση από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι σύμμαχοι «δεν παρεμβαίνουν στη δημοκρατική ζωή άλλων χωρών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο / EPA

Τραμπ: Σκληρή ρητορική για μετανάστευση

Ο Τραμπ, παράλληλα, άσκησε κριτική στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, λέγοντας ότι Λονδίνο και Παρίσι «λυγίζουν» κάτω από τα μεταναστευτικά κύματα. Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφή», λέγοντας ότι εξελέγη «εξαιτίας της μετανάστευσης».

Παρά την εκλογική πίεση και τις οικονομικές δυσκολίες στις ΗΠΑ, ο Τραμπ περιέγραψε την οικονομία ως «A-plus-plus-plus-plus-plus», επιμένοντας ότι οι τιμές «πέφτουν παντού». Δήλωσε ότι η επιλογή νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη «άμεσης μείωσης» επιτοκίων.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων «καταπολέμησης των ναρκωτικών» σε Μεξικό και Κολομβία.

Καταλήγοντας, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει προτείνει νέο σχέδιο ειρήνης για τον πόλεμο, λέγοντας πως «μερικοί Ουκρανοί αξιωματούχοι το βλέπουν θετικά», αλλά ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι «δεν το έχει διαβάσει ακόμα». Μάλιστα, κάλεσε εκ νέου την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές, λέγοντας: «Μιλούν για δημοκρατία, αλλά όταν δεν ψηφίζεις για τόσο καιρό, δεν είναι πια δημοκρατία».

Με πληροφορίες από Politico