Απορρίφθηκε η αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι κατά της Μπλέικ Λάιβλι

Η πολυσυζητημένη νομική διαμάχη μεταξύ των συμπρωταγωνιστών της ταινίας It Ends With Us συνεχίζεται - αυτή τη φορά με ξεκάθαρη νομική ήττα για τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Lewis J. Liman στη Νέα Υόρκη απέρριψε τη Δευτέρα την αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Baldoni κατά της Blake Lively, του συζύγου της Ryan Reynolds, της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων Leslie Sloane, καθώς και κατά των New York Times για δυσφήμιση.

Η διαμάχη, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2024, φέρεται να σχετίζεται με δηλώσεις, δημοσιεύματα και παρασκηνιακές εντάσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή της ταινίας.

Στην αιτιολογημένη απόφαση του δικαστή Liman σημειώνεται: «Τα φερόμενα γεγονότα δείχνουν ότι οι Times εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία και ανέφεραν, ίσως με δραματοποιημένο τρόπο, τι πίστευαν ότι είχε συμβεί. Δεν υπήρχε εμφανές κίνητρο για να ευνοηθεί η εκδοχή των γεγονότων της Blake Lively».

Ο Baldoni έχει προθεσμία έως τις 23 Ιουνίου για να υποβάλει εκ νέου ορισμένες από τις απορριφθείσες αξιώσεις.

«Πλήρης νίκη» επί του Μπαλντόνι, δηλώνουν οι δικηγόροι της Λάιβλι

Οι συνήγοροι της Lively, Esra Hudson και Mike Gottlieb, χαιρέτισαν την απόφαση ως απόλυτη επιβεβαίωση της αθωότητας της πελάτισσάς τους:

«Πρόκειται για πλήρη νίκη και πλήρη δικαίωση για την Blake Lively και όσους ο Justin Baldoni και τα Wayfarer Parties ενέπλεξαν στην εκδικητική αυτή αγωγή, συμπεριλαμβανομένων των Ryan Reynolds, Leslie Sloane και των New York Times».

Σε ανακοίνωσή τους πρόσθεσαν: «Όπως λέγαμε από την αρχή, η λεγόμενη ‘αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων’ ήταν μια απάτη. Το δικαστήριο την εξέτασε εις βάθος και έκρινε αναλόγως. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη φάση, όπου θα ζητήσουμε αποζημιώσεις, τριπλασιασμό αποδοχών και τιμωρητικές ποινές κατά των Baldoni, Sarowitz, Nathan και των λοιπών εμπλεκόμενων των Wayfarer Parties για αυτή την καταχρηστική διαδικασία».

Με πληροφορίες από ABC News