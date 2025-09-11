Αποπέμφθηκε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ λόγω δεσμών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 την αποπομπή του πρέσβη της στο Ουάσιγκτον, Πίτερ Μάντελσον, έπειτα από σειρά αποκαλύψεων (επιστολές και email) που αναδεικνύουν στενούς δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, «το βάθος και η έκταση της σχέσης» αποδείχθηκαν ουσιωδώς διαφορετικά από όσα ήταν γνωστά κατά τον διορισμό του.

Μεταξύ των νέων στοιχείων περιλαμβάνεται email του 2008, στο οποίο ο Μάντελσον εμφανίζεται να εκφράζει λύπη για την καταδίκη του Έπσταϊν και να του δίνει συμβουλές για το πώς να την αντικρούσει. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι αυτή η ένδειξη αμφισβήτησης της πρώτης καταδίκης του Έπσταϊν είναι «νέα πληροφορία» και, «με σεβασμό προς τα θύματα», ο Μάντελσον αποσύρεται από τα καθήκοντά του άμεσα.

Ο Μάντελσον, ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, εξέφρασε μεταγενέστερα «μετάνοια» για την πολυετή γνωριμία, όμως οι αποκαλύψεις κρίθηκαν ασύμβατες με την παραμονή του στη θέση. Η υπόθεση αναζωπυρώνει ερωτήματα για τις διαδικασίες ελέγχου (vetting) σε κρίσιμους διπλωματικούς διορισμούς.