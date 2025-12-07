Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν: «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δηλώνει ο πρόεδρος

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος του Μπενίν Πατρίς Ταλόν σήμερα το βράδυ στην εθνική τηλεόραση, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το πρωί στη χώρα της Δυτικής Αφρικής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι την απέτρεψαν, αφότου οι δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν δράση για να βάλουν τέλος στην απόπειρα αυτή από ομάδα στρατιωτών που επιτέθηκαν σε κρατικούς οργανισμούς.

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας ήδη από απόψε. Η ασφάλεια και η δημόσια τάξη θα διατηρηθούν παντού στην εθνική επικράτεια», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «αυτή η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Μια ομάδα στρατιωτών με επικεφαλής τον υποστράτηγο Pascal Tigri είχε μεταδώσει μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι ανέτρεψε τον πρόεδρο Patrice Talon και ανέστειλε το σύνταγμα.

Παράλληλα, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, η γαλλική πρεσβεία στο Μπενίν ενημέρωσε για πυροβολισμούς κοντά στην στην πρωτεύουσα Κοτονού, όπου βρίσκεται και η έδρα της κυβέρνησης.

Μαρτυρίες που επικαλέστηκε το BBC ανέφεραν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης φέρονται να κρατήθηκαν όμηροι.