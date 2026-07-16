Απολύθηκε ο χειριστής του ότοκιου του Τραμπ - Στοιχημάτιζε για το περιεχόμενο των ομιλιών του

Ο επί χρόνια χειριστής του τηλεπρομπτέρ του Ντόναλντ Τραμπ, Γκάμπριελ Πέρεζ, ερευνάται από ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ για πιθανή εσωτερική πληροφόρηση σε συναλλαγές στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η έρευνα αφορά πιθανές συναλλαγές βασισμένες σε πληροφορίες που δεν ήταν δημόσιες. Η Kalshi εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα μέσα από τις διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών και εποπτείας της αγοράς και παρέπεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων, τη CFTC.

Ο Ρόμπερτ ΝτεΝό, επικεφαλής επιβολής κανόνων της Kalshi, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα εποπτείας της πλατφόρμας εντόπισε και παρέπεμψε άμεσα τις συναλλαγές στη CFTC μετά από εσωτερική έρευνα. Όπως είπε, η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρχές και έχει παραδώσει τα στοιχεία που συνέλεξε.

Ο Πέρεζ συνεργάζεται πλήρως με τη CFTC, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο πρόεδρος γνωρίζει για την υπόθεση και ότι ο υπάλληλος έχει τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών. Αργότερα πρόσθεσε ότι ο Πέρεζ δεν θα εργάζεται πλέον στον Λευκό Οίκο.

Εκπρόσωπος της CFTC ανέφερε ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει την ύπαρξη έρευνας.

Η υπόθεση συνδέεται με μια ιδιαίτερη κατηγορία στοιχηματικών αγορών της Kalshi, γνωστές ως mention markets. Σε αυτές, οι χρήστες μπορούν να ποντάρουν στο αν μια συγκεκριμένη λέξη ή φράση θα ακουστεί σε δημόσια γεγονότα, όπως ομιλίες, τηλεοπτικές μεταδόσεις ή εταιρικές ανακοινώσεις.

Οι αγορές αυτές έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των ρυθμιστικών αρχών, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να είναι ευάλωτες σε χειραγώγηση ή εσωτερική πληροφόρηση από ανθρώπους που έχουν πρόσβαση εκ των προτέρων σε ομιλίες, κείμενα ή προετοιμασμένες δηλώσεις.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, η Kalshi πάγωσε τον λογαριασμό πριν αποσυρθούν από την πλατφόρμα κέρδη που ξεπερνούσαν τα 90.000 δολάρια.

Η Kalshi είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι θα ζητά από τους χρήστες να δηλώνουν την επαγγελματική τους ιδιότητα όταν συμμετέχουν σε ευαίσθητα συμβόλαια. Είχε επίσης ανακοινώσει τη δημιουργία πλατφόρμας για καταγγελίες, σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών για την ακεραιότητα της αγοράς.

Πλατφόρμες προβλέψεων όπως η Kalshi και η Polymarket επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν και να πωλούν συμβόλαια που συνδέονται με την έκβαση μελλοντικών γεγονότων, από εκλογές και αθλητικά αποτελέσματα μέχρι τον καιρό. Τα τελευταία χρόνια, όμως, βρίσκονται αντιμέτωπες με ρυθμιστικούς κινδύνους και ανησυχίες για χειραγώγηση και insider trading.

Με πληροφορίες από Reuters